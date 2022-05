María Moreno, investigadora de l'IFIC, rep la beca Leonardo a investigadors en Física per la seua producció innovadora

Les Beques Leonardo de la Fundació BBVA a Investigadors en Física estan destinades a donar suport al treball d'investigadors en estadis intermedis de la seua carrera, entre els 30 i 45 anys, que es caracteritzen per una producció científica altament innovadora. Es tracta d'una convocatòria molt competitiva, que ha rebut un total de 105 sol·licituds i ha sigut atorgada a cinc persones per la comissió avaluadora, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

María Moreno destinarà la beca al desenvolupament del seu projecte d'investigació 'Nuevos análisis de las interacciones del quark top para desentrañar posibles anomalías en la universalidad leptónica'.

Per al desenvolupament d'aquest treball, utilitzarà les dades de l'experimente ATLES, un dels principals experiments del Gran Colisionador d'Hadrons (LHC), l'accelerador de partícules del CERN, del que la investigadora forma part. Aquest treball es desenvoluparà al llarg de 18 mesos entre 2022 i 2023.

El projecte de Moreno explorarà certes anomalies observades en els últims anys que aparentment contradiuen el Model Estàndard, l'armadura teòrica en el qual es basa la física de partícules elementals. En concret, el seu objectiu és comprovar la validesa d'una predicció del Model Estàndard sobre el comportament de les partícules denominades leptons.

"Si aquestes anomalies es confirmen, caldrà revisar o estendre el Model Estàndard, i potser açò implique l'existència de noves partícules desconegudes fins ara", ha comentat Moreno. El projecte posa en qüestió alguns aspectes fonamentals de la teoria actual amb la qual treballen els físics de partícules i, per a Moreno, açò "seria un gran avanç en el coneixement de l'estructura fonamental de la matèria, demostrant que el seu comportament no és com assumíem fins ara".

María Moreno compta amb una àmplia trajectòria professional des que es va llicenciar en Física en 2007. Va participar en el programa d'estudiants del CERN (Suïssa), el major laboratori de física de partícules del món que després de vint anys de construcció, estava a punt de començar la presa de dades del Gran Colisionador d'Hadrons (LHC).

Va realitzar la seua tesi doctoral en l'experiment ATLES com a membre de l'IFIC (CSIC-UV). Va realitzar la seua etapa postdoctoral a Alemanya (Goettingen) i posteriorment en el propi CERN, on va aconseguir una prestigiosa 'Research Fellow'.

Les seues línies d'investigació es van ser ampliant, sempre relacionades amb l'estudi del quark top, la partícula elemental més massiva. Estudiar la interacció entre les dos, així com mesures precises de les seues propietats i cerques de "nova física", són l'objectiu principal de la seua investigació.

Ha coordinat diversos grups de treball de la col·laboració ATLES i ha liderat diferents anàlisis. Ha rebut tres premis d'investigació: Premi Investigador Novell en Física Experimental 2018 de la RSEF i Fundació BBVA, Leona Woods Distinguished Postdoctoral Lectureship Award 2018 de BNL (NY, EUA) i XV Premi Cientifico-tècnic d'Algemesí. Ha sigut convidada a diverses conferències internacionals, així com a diferents seminaris/col·loquis, com a conferenciant, en prestigiosos centres com SLAC, BNL, IHEP i MPP-Munich.

Va tornar a l'IFIC en 2019 amb una beca 'Junior Leader' de La Caixa. Actualment, és investigadora 'Ramón y Cajal' i també imparteix classes en la Facultat de Física de la Universitat de València. A més, és IP d'un altre projecte finançat per la GVA (programa GenT-SEJI) i ara d'aquesta beca Leonardo.