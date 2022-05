Científics, filòsofs, periodistes i artistes se citen en València per a abordar els desafiaments del món digital

La trobada, que en aquesta ocasió coincideix amb la commemoració del 50 aniversari de la UNED, es desenvoluparà en la seu de la universitat pública a distància de València i, a més, serà retransmès per streaming des de diferents plataformes i països.

Comptarà amb "personalitats rellevants" de l'acadèmia, els mitjans de comunicació, empreses tecnològiques i culturals i humanistes, que intervindran en un format de converses inspiracionals per a analitzar els aspectes digitals i interactius de la indústria cultural i creativa, i de la comunicació, expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

La nòmina de convidats inclou la filòsofa i catedràtica d'Ètica de la Universitat de València (UV) Adela Cortina, que rebrà un reconeixement per la seua dilatada i brillant trajectòria. També a la directora de la Fundació unitat ELLIS Alacant, Nuria Oliver; el periodista Aimar Bretos; i els artistes Soleá Morente i Josemi Carmona.

De la universitat estaran presents la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; i els exrectors de la Universitat d'Alacant i de la Politècnica de València Andrés Pedreño i Francisco Mora, respectivament, o Ricardo Baeza-Iots, director d'Investigació de l'Institut de IA Experiencial de la Northeastern University, entre uns altres.

Està previst que a la clausura de l'acte assistisquen el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el rector de la UNED, Ricardo Mairal.

DRETS INTEL·LECTUALS I ÈTICA

Tots ells abordaran qüestions com la cultura, les arts i la comunicació en l'era digital, així com la Intel·ligència Artificial, al mateix temps que plantejaran qüestions com si els algoritmes dominen la nostra vida.

El propòsit de la jornada -a càrrec del director de Propietat Intel·lectual i Negocis de Drets de Prisa Media i professor de la Universitat de Navarra, José Manuel Gómez Bravo- és abordar una nova realitat digital i tecnològica, que ha revolucionat i modificat l'escenari internacional creant nous desafiaments creatius i ètics.

El fòrum 'Un món de fusió digital' està impulsat per l'Observatori d'Humanitats i Tecnologia, una plataforma conformada per la Cadena Ser, la Universitat d'Extremadura, l'UNED, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Navarra.