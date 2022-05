Creen un sistema d'intercanvi de bateries per a vehicles elèctrics contra la 'ansietat per l'autonomia'

Aimplas, Institut Tecnològic del Plàstic, treballa en un nou sistema "segur, intel·ligent, eficient i sostenible" per a l'intercanvi de bateries per a vehicles elèctrics. En concret, permet reemplaçar els mòduls de bateria descarregats per bateries ja carregades i, d'aquesta manera, evitar els temps d'espera de recarrega.