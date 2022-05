La broma de Pete Davidson sobre Kanye West que ya está dando que hablar

Era bastante lógico pensar que las represalias, si es que las había, llegarían en forma de humor. Más allá de que las actitudes y palabras de Kanye West sean fácilmente proclives a ser consideradas puros chistes, si en la ecuación entra un cómico profesional como Pete Davidson, para más inri nueva pareja de Kim Kardashian, exesposa del rapero, la venganza está servida. Y, además, ante millones de espectadores en todo el mundo.

En un festival llamado Netflix Is A Joke (Netflix es una broma), Davidson bromea sobre que ha tenido un año "rarísimo" porque tuvo miedo de haber contraído el SIDA. Pero no por estar "compartiendo jeringuilla, por la heroína o por toneladas de sexo sin protección". Solo había una razón para tener miedo: "Kanye me dijo que yo tenía SIDA".

Y claro, como Kanye tiene tan claro y ha dejado tan patente en su vida "que es un genio", no podía estar equivocado. Eso lo sabe cualquiera. Así que Pete bromea con que fue al médico y este le dijo que no tenía sida, "únicamente parecía que lo tenía" por su aspecto físico. Continúa Davidson imitando a otro conocido humorista de Netflix diciendo que, bueno, como Ye utilizó para insultarle una enfermedad tan pasada de moda, él debería extender el rumor de que el músico tenía la polio.

Y hablando de cosas que se quedaron en los años 90, Pete Davidson hizo que el público estallase en carcajadas cuando, por los problemas que hay ahora entre Kim y Kanye a razón de la crianza de sus cuatro hijos en común y que el humorista esté continuamente en casa con la empresaria, bromeó con la idea de que a West le queda muy poco "para marcarse un La señora Doubtfire".

Es decir, que al igual que el personaje de Robin Williams, a quien su exmujer no dejaba ver a sus hijos, Kanye se disfrazará de niñera para entrar en la casa. Aunque no parece que Kim se tomase de muy buen humor la referencia, ya que en uno de los más recientes capítulos del reality con sus hermanas le comentaba a Khloé que ni quiere ni sabe nada de Ye.

"Yo no he vuelto a hablar con Kanye desde que se largó a mitad de mi monólogo en el Saturday Night Live. Según me han hecho llegar amigos suyos, dice que le molestó que me refiriese a él como rapero y no como artista", asegura en un momento dado Kimberly, sin dar crédito a sus propias palabras.