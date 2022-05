El Barna’n’roll celebrará su quinta edición con Lagwagon, Pennywise, Toy Dolls y Flogging Molly

El Barna’n’roll, festival internacional de punk de Barcelona, celebrará su quinta edición con Lagwagon, Pennywise, Toy Dolls y Flogging Molly como cabezas de cartel. El certamen llegará al Poble Espanyol y a la Sala Razzmatazz el 29 y 30 de julio y regresa dos años después debido a la pandemia de la Covid-19.

Forman parte también del cartel Mad Caddies, The Flatiners, The Circle Jerks, Sham 69 con Jimmy Pursey y los catalanes The Anti-Patiks, que presentarán su nuevo disco ‘Mai més res’.

Inaugurarán la quinta edición el viernes 29 de julio los grupos norte-americanos Lagwagon y Mad Caddies y los canadienses The Flatiners en la Sala Razzmatazz. El sábado 30 de julio, será el turno de los norteamericanos Pennywise, los ingleses The Toy Dolls y los irlandeses Floggin Molly.

El cartel del sábado acabará con los conciertos de los californianos Circle Jerks que llegan a Barcelona con su formación original para homenajear los 40 años de su disco ‘Group Sex’, los ingleses Sham 69 en su formación del año 1977 con el cantante Jimmy Pursey al frente y los catalanes The Anti-Patiks, que presentarán su nuevo disco ‘Mai més res’.

Antes de la pausa de dos años provocada por las restricciones provocadas por la pandemia y la cancelación de todas las giras internacionales, el festival había traído a Barcelona nombres internacionales como The Offspring, Bad Religion, Descendents, Jello Biafra, Sick Of It All o Cock Sparrer, y había posicionado el punk catalán con grupos como Crim, La Inquisición, Mastegot, Ratpenat o Panellet.