Mor Sortuda, la lleona matriarca de Bioparc València

Segons ha informat el parc en un comunicat, fa 17 anys, Sortuda va arribar a València des del Jardim Zoològic de Lisboa per a formar un grup reproductor de la subespècie lleó d'Angola (Panthera leo bleyenberghi).

Des d'aleshores i fins al final ha estat exercint de matriarca de la manada, mostrant el seu rol de cohesió i una afectuosa actitud.

Part de la seua descendència ha anat traslladant-se a altres parcs d'animals, mentre que Tata i Shanga han romàs en Bioparc i juntament amb Luana i Lubango formen la família de lleons del parc.

Sortuda va començar a cridar poderosament l'atenció quan li va créixer una cabellera que li feia assemblar-se a un jove lleó mascle. Després de les oportunes proves, l'equip veterinari va determinar que uns quists ovàrics li estaven produint una alteració hormonal que li feia masculinitzar-se i proferia un caràcter encara més dominant.

Després d'una operació per a extirpar els ovaris va començar a disminuir aquesta anomalia i, malgrat la seua edat avançada, Sortuda es manifestava tan vital com de costum.

A principis d'enguany, es va observar algun problema en la seua dentadura pel sagnat d'un dels ullals, la qual cosa va motivar una nova intervenció per a extraure'l. En eixe moment res feia presagiar que el problema poguera ser més greu, però les radiografies i anàlisi posterior van ser determinants per a diagnosticar un osteosarcoma del maxil·lar amb metàstasi en pulmó, un tumor maligne sobre el qual no es podia aplicar tractament.

Durant aquests mesos, Sortuda mantenia molt bona condició física i apetit, però finalment va començar a ser evident el seu deteriorament. Se li van ser subministrant tots els medicaments possibles per als símptomes que anaven apareixent i pal·liatius per al dolor fins que van haver de practicar-li una eutanàsia.

Aquesta pèrdua ha sigut un dur colp per a tot l'equip professional, qui no ha pogut ocultar el seu desconsol, doncs Sortuda era un animal especialment volgut amb el qual s'han compartit molts anys. Ara queda el seu llegat amb les seues filles, Tata i Shanga.