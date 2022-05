Prop de 250 conductors, davant el jutge al març per delictes contra la seguretat vial a la Comunitat Valenciana

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, del total, 89 van passar davant el jutge per conduir sense permís o llicència; 160 per fer-ho sota els efectes de l'alcohol; i set per conducció temerària.

Per províncies, a la de València es va actuar contra 33 conductors per mancar de permís; 76 per conduir sota els efectes de l'alcohol; i cinc per conducció temerària.

A la província de Castelló es va actuar contra 12 persones per no tindre permís; i 12 per circular sota els efectes de l'alcohol.

Finalment, en la província d'Alacant, els agents van passar a la disposició del jutge a 35 conductors per mancar de permís o llicència; 71 per circular sota els efectes de l'alcohol; i dos per conducció temerària.