La fobia que desarrolló Cristina Cifuentes tras un accidente: "Estuve dos semanas en coma y tres veces a punto de morir"

Cuatro emitió este lunes 9 de mayo una nueva entrega de Los miedos de. El formato, que enfrenta a distintas celebridades a sus fobias, contó entre sus protagonistas con Cristina Cifuentes. A la expresidenta de la Comunidad de Madrid no le quedó otra que ponerse frente a frente con las motos.

Así, la también colaboradora en varios programas de televisión recordó un duro episodio de su vida que la marcó para siempre: un accidente que la dejó dos semanas en coma. Ocurrió en Paseo de la Castellana, y fue en esa emblemática zona madrileña donde un coche se la llevó por delante.

Desde entonces, le cogió miedo a este tipo de vehículos, y sus propios familiares se volvieron también reticentes a ellos. Sin embargo, la expolítica tenía claro que quería superar esa limitación, y precisamente por ello se sumó el programa.

Como es habitual en la mecánica del programa, este estuvo dividido en varias fases. En la primera, Cifuentes fue a una pista de nieve, a las que también había renunciado tras su susto pese a que le encantaba practicar esquí antes del accidente, tal y como demostró en cuanto perdió el miedo.

Javier intenta detener a su madre

En segundo lugar, fue junto a su hijo Javier al Hospital La Paz, centro de salud que se encargó de darle los cuidados necesarios tras el aparatoso accidente. Según narraron ambos, la madrileña estuvo a punto de morir en tres ocasiones: una de ellas en la ambulancia, otra en urgencias y la tercera en la UCI, ya que sufrió un fallo multiorgánico.

Tampoco fueron todo rosas una vez despertó Cifuentes: sintió mucho miedo al verse intubada, con dolores y con un respirador artificial. "Yo dije 'aquí no me muero. No me muero sola y en la UCI. Si me muero es en casa o en la habitación con mis seres queridos'. Esa determinación me ayudó mucho a salir de la UCI muchos días antes de lo que los médicos preveían", presumió, con tesón.

Como era de esperar, su tercera prueba consistió en subirse a una moto. Y lo hizo pese a los intentos de disuasión de su hijo Javier, que era muy pequeño cuando su madre tuvo el accidente y estaba aterrorizado. Por ello, Cifuentes le prometió a su hijo que esa era su "despedida definitiva de las motos" antes de subirse a una y superar su miedo con holgura.

"Me he sentido liberada. Para mí vencer ese miedo era muy importante. Ha sido una experiencia absolutamente liberadora. Es una cosa que tengo muy interiorizada, no me quiero volver a montar en moto", insistió.