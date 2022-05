Zheng Dong: "Espero que mis padres no vean 'First dates' y nadie se lo traduzca"

First dates vivió este lunes una cita muy especial, ya que Sara sometió a sus tres pretendientes a una prueba muy curiosa: Elegiría al que mejor bailara K-Pop.

"Me gustan mucho los rasgos de los chicos asiáticos", le comentó la canaria a Lidia Torrent, que le presentó a sus tres pretendientes: Aldar, Zheng Dong y Xu Cheng.

Aldar, Zheng Dong y Xu Cheng, en 'First dates'. MEDIASET

El primero apareció maquillado para mostrarle a su cita su lado más personal, pero no siguió los pasos que le marcó la joven, sino que fue a su aire al no conocer ese tipo de música.

El segundo tampoco lo hizo muy bien, ya que reconoció que él era más de bachata. El último lo intentó, pero sin mucho éxito, puesto que no bailaba K-Pop desde los 6 años.

Sara eligió finalmente a Zheng Dong porque "es más de mi estilo y me ha parecido el más guapo físicamente", pero añadió que "los tres han bailado fatal".

Ya en la mesa, un detalle del comensal desconcertó a la canaria: "Odio muchísimo que la gente coma con la boca abierta y haga ruido, pero te lo dejo pasar". Él se defendió argumentando que "en mi casa no me han enseñado que es mala educación".

Siguieron hablando de sus aficiones y Zheng Dong reconoció que "Sara es más china que yo", viendo la pasión de la joven por el mundo del anime y lo asiático.

Pero cuando la cita parecía condenada al desastre, encontraron un punto en común: "Soy bisexual, es más, en TikTok soy gay", comentó Zheng Dong, coincidiendo con los gustos sexuales de su cita.

"Espero que mis padres no vean First dates y nadie se lo traduzca", añadió entre risas. "Es el tipo que me gusta, chino, y es parecido a mí, no nos aburriríamos", aseguró Sara.

Al final, la canaria sí que quiso tener una segunda cita con Zheng Dong porque "me lo he pasado muy bien y tenemos muchas cosas en común". Él, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha parecido una chica muy chula".