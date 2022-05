Podemos acusa a IU de querer tumbar el pacto para aliarse en Andalucía y la izquierda se sume en el caos a mes y medio del 19-J

Las espadas siguen en alto en la izquierda andaluza. Después del polémico error en el registro que, el pasado viernes, dejó a Podemos legalmente fuera de la coalición Por Andalucía -conformada por IU, Más País, Equo e Iniciativa-, este lunes Podemos e IU se enzarzaron en una nueva discusión, esta vez en torno a la financiación de la alianza. Los morados acusan a la federación que lidera Alberto Garzón de querer renegociar el acuerdo cerrado el pasado viernes, que recogía que Podemos lideraría las candidaturas en cuatro provincias y percibiría el 60% de los recursos económicos. E IU, mientras tanto, argumenta que es necesario modificar estas "fórmulas de financiación" porque Podemos, al no estar legalmente presente en la coalición, no puede percibir dinero de subvenciones electorales.

La nueva crisis en el seno de Por Andalucía llegó cuando ni siquiera habían terminado de apagarse los rescoldos de la que se desató el viernes, en plena constitución de la coalición ante la Junta Electoral. El documento que se presentó para formar esa alianza no incluía ni a Podemos ni a Alianza Verde, y mientras IU asegura que fueron los morados los que no llegaron a tiempo para incluir su nombre "por llevar al límite los tiempos del registro", Podemos acusó este lunes a IU de haber cometido un "error material" entregando un formulario erróneo pese a que Podemos ya había accedido a entrar a la coalición.

Tras esa primera polémica, ambos partidos han pasado el fin de semana buscando fórmulas jurídicas para integrar a Podemos en Por Andalucía. La primera opción es apurar la vía administrativa mediante un recurso a la Junta Electoral Central, pero si -como todo apunta- el organismo impidiera que los morados entraran a la coalición, la idea era incluir a los candidatos morados como independientes. Pero el acuerdo firmado entre Podemos e IU también contemplaba asuntos económicos, entre ellos que la campaña se pagaría al 50% y que los morados se quedarían el 60% de los recursos procedentes de las subvenciones que reciben las coaliciones por sus resultados. Y en esa segunda parte está el principal problema.

Este lunes se celebró una reunión entre Podemos e IU -algunas fuentes dicen que también estaban presentes el resto de partidos de la coalición, aunque otras discrepan- para hablar sobre los nombres que concurrirán en las listas. Pero ese encuentro, lejos de calmar los ánimos, echó más leña al fuego iniciado hace tres días: fuentes de Podemos aseguran que IU trasladó "su rechazo a cumplir el acuerdo político logrado el viernes pasado", en su integridad, mientras la federación insiste en que "solo ha trasladado a Podemos la necesidad de modificar aspectos relativos a las fórmulas de financiación" debido a que el método que se pactó en el acuerdo, "tal y como estaba establecido, no cumpliría con la normativa del Tribunal de Cuentas".

El problema del dinero

La clave en el asunto económico es que, como Podemos no forma parte legalmente de la coalición Por Andalucía -los morados dicen que por culpa de IU y estos, que por su propio fallo-, no podrá percibir las subvenciones electorales que la Junta de Andalucía otorga a todos los partidos y coaliciones que obtienen representación en las elecciones. Fuentes moradas asumen que, legalmente, existe ese impedimento. Pero aseguran que eso no tiene por qué significar que no se cumpla el acuerdo firmado el viernes, que les garantiza percibir el 60% de los recursos que lleguen al grupo parlamentario.

La formación que lidera Ione Belarra explica que los equipos de finanzas de Podemos e IU han estado todo el fin de semana buscando métodos para que los morados perciban el dinero que les correspondería si estuvieran en la coalición aunque, por ley, no puedan recibirlo directamente de la Junta de Andalucía. Y los morados se niegan a tocar una coma del acuerdo porque entienden que ese porcentaje de las subvenciones es el que IU aceptó ceder a sus socios y consideran que ahora lo que hace falta es encontrar el método para hacerlo legalmente, no modificar esos porcentajes.

Otras fuentes, sin embargo, se muestran muy escépticas sobre la posibilidad de que Podemos pueda terminar recibiendo ese 60% de los recursos del grupo parlamentario a causa de las trabas legales que le impone no ser miembro de la coalición. E insisten en que se va a cumplir escrupulosamente la ley para no tener ningún problema con la fiscalización del Tribunal de Cuentas, lo cual podría llevar, incluso, a que Podemos no percibiera ni un euro de los recursos del grupo, algo que los morados descartan taxativamente.

Las listas, en el punto de mira

Pero Podemos insiste en que, además de la parte económica, IU también ha puesto en duda que siga en pie el resto del acuerdo, lo cual incluiría las listas. Los de Alberto Garzón lo niegan tajantemente, y así lo asegura también otra fuente que no responde ante ninguna de las dos formaciones, que afirma que lo que se ha planteado únicamente es la necesidad de completar las listas para poder registrarlas entre el 11 y el 16 de junio, el plazo legal.

Y es que el pacto firmado el viernes entre Podemos e IU solo contempla que a los morados les corresponde encabezar las listas en cuatro provincias, a IU, en tres, y a Más País liderar la lista en Sevilla. Faltan por cerrar el resto de puestos, los que tienen muy pocas opciones de obtener representación, que corresponderán a los partidos más pequeños, que además podrían reclamar contar al menos con un asesor o un puesto en el equipo del grupo parlamentario.

En principio, la intención es la de cerrar este asunto lo antes posible para no agotar el plazo legal para presentar los candidatos ante la Junta Electoral. Algunas fuentes apuntan a que el miércoles, si todo se reconduce, podría incluso presentarse Por Andalucía en Sevilla con la presencia de todos los partidos, incluido Podemos. Pero los morados insisten en que no piensan negociar ni un solo cambio en el pacto firmado el viernes pasado y solo abrazarán la alianza si IU "cumple el acuerdo político".