Chelo García-Cortés, desconsolada por la muerte de su amigo José Luis Losa: "Pensaba que iba a sacar fuerzas"

Chelo García-Cortes ha intervenido este lunes en Sálvame para hablar de la inesperada muerte de José Luis Losa, concursante de MasterChef 4 y ganador de Supervivientes 2017. Ambos entablaron una sincera amistad tras su paso por Honduras.

"Estoy muy mal, ya cuando falleció Inma fue un palo tremendo…", ha avanzado la periodista en el programa a través de una videollamada. Apenas tres meses atrás, la mujer del cocinero fallecía de manera repentina, lo que fue un duro golpe para este y su entorno.

La tertuliana estaba al tanto del bache que su amigo estaba atravesando, pero era optimista y confiaba en su recuperación. "Me he quedado muy mal, yo sabía que estaba destrozado", ha reconocido.

Tras su participación en 'Supervivientes', la colaboradora entabló una buena amistad con el cocinero y su mujer

"Me da mucha pena que José no haya podido superar la perdida de Inma. El vacío en el alma de José Luis ha provocado lo que ha provocado", ha opinado la comunicadora.

"Yo pensaba, sinceramente, que él iba a sacar fuerza de donde no las había, pero no me imaginaba lo que ocurrió el sábado, no me lo podía ni imaginar", ha lamentado García-Cortés.

El pasado 7 de mayo se conoció la noticia de la muerte de Losa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su casa. Tenía 47 años.

La última aparición televisiva del cocinero se produjo en Sábado Deluxe, poco después de que falleciera su mujer. "Aunque tenía diabetes, fue inesperado, porque ella llevaba una vida muy sana. Estuvo un día en la UCI y, pese a que estamos con la COVID-19, me dejaron estar con ella. La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero", contó, diciendo que, aun así, su psiquiatra le había dado el alta porque lo veía "muy bien".