El Gil-Albert dona una xarrada amb Rosa Menor per a conéixer la seua trajectòria com a esportista i diputada autonòmica

La Casa Bardín acollirà aquesta cita a les 19 hores i a més, divendres que ve, 13 de maig, una trobada amb l'escriptor Jovi Lozano-Seser, segons informa un comunicat de Diputació.

En la cita, Menor farà un recorregut per la seua trajectòria com a esportista, com a entrenadora i com política. Encara que posteriorment es va llicenciar en la Politècnica de Madrid, es va formar com a instructora d'educació física en l'Escola de Sada a La Corunya i en acabar, en 1972, va tornar a Alacant per a compaginar la seua tasca docent en l'Institut Miguel Hernández amb la gimnàstica en el Club Medina, amb el qual va aconseguir en 1975 la medalla d'or en el Campionat d'Espanya de 1a Categoria.

En el Club Atlètic Montemar d'Alacant va exercir d'entrenadora durant quasi tres dècades, fins el 2001, i va aconseguir innombrables títols a nivell nacional i internacional. Des de 2001, ja com a seleccionadora nacional de l'Equip de Conjunts de Gimnàstica Rítmica i fins als Jocs Olímpics d'Atenes en 2004, també va obtindre infinitat d'assoliments i va continuar vinculada com a jutge nacional fins el 2019.

Actualment és vicepresidenta i portaveu de la Comissió d'Educació, Cultura i Esports, secretària de la Comissió d'Assetjament Escolar, vocal de la Comissió de Discapacitat i portaveu de la Comissió de Peticions de les Corts Valencianes.

'DESCÚBRELOS&DESCÚBRELAS'

D'altra banda, aquest divendres, 13 de maig, a les 19.30 hores, l'escriptor Jovi Lozano-Seser, natural d'Ondara, impartirà una conferència dins del cicle 'Descúbrelos&Descúbrelas' en la qual dona veu a especialistes en temes d'interés general.

L'escriptor, que està considerat com un dels més destacats de la literatura en valencià és, a més, periodista i comunicador i ha obtingut importants premis i reconeixements pel seu treball.