Ribó reitera l'oferiment de València com a seu d'Eurovisió en 2023: "Aquesta ciutat està oberta a eixa possibilitat"

El responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a la Fira d'Artesania Primavera 2022, preguntat per si València lluitarà per a ser seu d'aquest certamen musical si Espanya ho guanya enguany.

"Hem dit que aquesta ciutat està oberta a eixa possibilitat", ha plantejat Ribó, que ha insistit a oferir-se com a seu "si per casualitat Espanya quedara finalista" enguany. "Que vinga a València és una possibilitat que nosaltres plantegem i que podria ser interessant", ha exposat.

Divendres passat es va conéixer que Joan Ribó ha oferit la capital valenciana per a acollir el certamen si Chanel s'alça amb la victòria."Eurofans!, què us pareix el pla per a 2023?. Si Chanel guanya proposaré formalment València perquè siga la ciutat que aculla la pròxima edició", va assenyalar l'alcalde en xarxes socials.