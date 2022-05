Almeida hizo "lo correcto" al esconder a Villacís el rumor del espionaje, pero ahora ve que "no pasaría nada si se lo hubiera dicho"

José Luis Martínez-Almeida se ha mostrado convencido de que hizo "lo correcto" cuando le llegó la información de que podría estar tratándose de espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bien desde la EMVS o desde la EMT. A mediados de diciembre, el alcalde acudió preocupado a sus dos concejales de confianza: la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Fue a ellos a quienes les pidió consejo sobre cómo actuar y, con su apoyo, procedió a realizar las averiguaciones internas, lo que le llevó un mes después al presidente de la EMVS, Álvaro González. Todo esto sin consultarle a su compañera de Gobierno, la vicealcaldesa Begoña Villacís.

"No tiene que ser entendido como desconfianza, sino como el tratamiento de una información reservada que nos había llegado sin fundamento", ha justificado ante las preguntas del grupo Ciudadanos que lidera Villacís y que se enteró del caso al tiempo que el resto. El alcalde precisa: "Ni se lo comuniqué a la vicealcaldesa ni a nadie de mi grupo, ni tanto personal de confianza ni como a concejales, salvo a las tres personas. Ahora, si me pregunta si me lo replantearía, podría hacerlo: creo que no pasaría nada si se lo hubiera dicho a la vicealcaldesa".

Sobre Ángel Carromero

"De acuerdo a las informaciones que yo tenía, en ningún momento se apuntó al nombre de Ángel Carromero, como sí posteriormente en las informaciones que aparecieron en los medios de comunicación", así ha justificado el alcalde, que no pidiera la cabeza de su mano derecha, que dimitió poco después de que Almeida saliera a comparecer ante los medios de comunicación. Una vez que leyó que Carromero era uno de los señalados por el presunto caso de espionaje a Ayuso, le llamó y dijo que "dado que se estaban haciendo acusaciones, era más fácil defenderse desde fuera que desde dentro". ¿Y por qué acepta la dimisión si tiene claro que no ha pasado nada?, le preguntan al alcalde. "La dimisión es un acto personalísimo que le corresponde a quien lo ejecuta, en este caso, a Ángel Carromero".

Sobre las ausencias de la comisión

El alcalde ha arremetido contra su ex jefe de prensa y actual jefe de prensa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Joaquín Vidal, tras haber declinado asistir a la comisión de investigación. "Es cierto que hay una persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid que no ha comparecido y para mí eso supone una quiebra de confianza, sin duda".

Si bien es cierto que no tiene obligación de hacerlo, todo el equipo municipal del alcalde que ha sido llamado ha asistido a declarar.