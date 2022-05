La UV convoca el programa Col·laborAcció per a la inserció sociolaboral de persones universitàries amb discapacitat

Poden optar a una plaça dins del programa les persones amb discapacitat (certificat igual o superior al 33%) matriculades en els últims cursos de Grau o en Postgrau, així com titulades en qualsevol de les universitats públiques valencianes, que es troben en cerca de treball i que tinguen interés a gaudir d'un acompanyament personalitzat en la seua inserció professional i/o desenvolupament de carrera.

A més, la segona edició de Col·laborAcció ofereix als seus usuaris/as la possibilitat de participar en una proposta de 'mentoring' durant i després del procés d'inserció, un acompanyament que farà un/a professional amb discapacitat en actiu, compartint les seues experiències personals i professionals amb la persona mentoritzada.

El programa, executat per l'àrea de discapacitat d'UVocupació, posarà a la disposició de les persones inscrites un servici d'orientació laboral individualitzat, accions formatives i intermediació laboral amb empreses, així com un acompanyament en el procés d'incorporació i socialització en el lloc de treball, i facilitarà a l'organització ocupadora una Guia d'Acolliment de la Discapacitat en l'Empresa, amb l'objectiu de facilitar l'òptima incorporació al mercat de treball de les persones aspirants.

UN 20% D'INSERCIONS EN 2021

Col·laborAcció és un projecte experimental que, amb el suport de Labora, proposa un pla pioner d'acolliment en l'empresa que afavorisca la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.

El programa s'articula mitjançant dos accions claus: l'acompanyament a l'organització i a la persona amb discapacitat per a assegurar l'èxit de la plena inclusió en el procés d'incorporació al seu lloc de treball, i l'elaboració d'una guia que ofereix a les empreses la informació necessària per a resoldre dubtes, així com per a facilitar vies i mètodes d'inserció o desenvolupament professional del col·lectiu amb discapacitat, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

En aquest programa específic i pioner van participar l'any passat 85 persones amb discapacitat, totes elles amb titulació universitària i inscrites en el portal d'ocupació de la Universitat de València. Al llarg del programa, es van realitzar 96 entrevistes individualitzades i 696 assessoraments; i es van impartir quatre tallers formatius amb l'objectiu de dotar a l'usuari de competències per a l'ocupació, com la preparació d'un speed networking, la preparació d'una entrevista de selecció presencial o en línia, competències en noves tecnologies i formació en teletreball eficient.

Entre maig i octubre, mesos en què es va desenvolupar el programa, es van publicar prop de 106 ofertas de empleo qualificades, dirigides específicament a persones amb un certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les insercions van ser 17 de les 85 persones participants en Col·laborAcció, és a dir, un 20%. Aquesta xifra té especial valor per al programa perquè aquest no contemplava un objectiu d'insercions quan es va iniciar.

Sobre aquestes contractacions, el 65% de les persones inserides eren dones, el 53% tenia més de 35 anys i el 47% presentava una discapacitat física. Sobre el tipus de contracte, va prevaldre la contractació temporal a jornada completa.

Una altra dada destacada, subratllen des de la UV, va anar l'acompanyament realitzat per UVocupació a 23 persones en la seua inserció en el món laboral: sis que van començar la seua relació contractual abans de l'inici de Col·laborAcció i 17 que ho van fer durant el transcurs del programa. Aquest acompanyament va consistir en tres fases temporals -en el mes, als tres mesos i als sis mesos- per a atendre a la persona i a l'organització en les diferents etapes del procés d'adaptació al lloc de treball.