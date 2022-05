Bravo trasllada a sindicats que "no es pot exigir" més valencià als funcionaris que el del sistema educatiu

Així ho ha traslladat a representants dels sindicats UGT-PV, CCOO PV, CSI·F i Intersindical, en una reunió per a detallar-los el contingut de l'informe que servirà per a l'elaboració del reglament de capacitació lingüística que regularà el nivell de coneixements de valencià necessaris per a l'accés a la funció pública, informa la Generalitat.

Bravo ha assenyalat que és necessari que el sistema educatiu, igual que en altres comunitats autònomes amb llengua pròpia, garantisca suficients coneixements del valencià per a certificar el nivell necessari en cada lloc de treball "sense necessitat de realitzar un altre examen".

En concret, la proposta de la comissió de competència lingüística fixa l'exigència del certificat A2 per a l'agrupació professional funcionarial, del B1 per al subgrup C2 i del B2 per al grup B i el subgrup C1. Quant a l'exigència per als grups A1 i A2, trasllada dos alternatives que la consellera va anunciar la setmana passada que s'estudiaran per a elaborar el decret: B2 o C1.