Delegació del Govern reconeix en el Dia d'Europa l'acció solidària amb Ucraïna de set entitats valencianes

Així, ha premiat la tasca de la Fundació Juntos por la Vida i el Consell Valencià del Col·legi d'Advocats, les accions de difusió dels valors europeus d'Escena Erasmus, Europe Direct GVA, Oficina Pont Europa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), les escoles ambaixadores del Parlament Europeu a la Comunitat Valenciana i la Fundació Antonio Gambeta.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidit l'acte, al que han assistit la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; el president de l'Institut 9 de Maig, Andriy Yakubuv-Trembach; el cònsol honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil López, i el vicedegà del cos consular de la Comunitat Valenciana, Ramón Sentís Durán, així com dels representants de les diferents entitats reconegudes.

Gloria Calero ha subratllat que la Comunitat Valenciana "compta amb un ampli teixit social i associatiu que, des del treball multidisciplinari, projecta la seua imatge per tota Europa". "L'ajuda humanitària, econòmica i social d'Espanya amb el poble d'Ucraïna ens reafirma en la convicció de l'Europa de regions", ha manifestat i ha destacat "el paper actiu i decisiu" que té el Govern d'Espanya "en tots els desafiaments que estan ocorrent en el món".

En aquest sentit, ha assegurat que "Europa està responent la invasió russa d'Ucraïna i està defenent els drets, les llibertats i els drets humans de les persones". "Seguirem defenent els drets humans de tota Europa i la seua al voltant, perquè, mentre un país està en guerra, tots estem amenaçats", ha afirmat i ha fet una crida a "seguir lluitant per la pau". "La pau cal conrear-la i no canviarem drets humans per gas", ha resolt.

EUROPA, "IDEA DE PAU"

Per la seua banda, Andriy Yakubuv-Trembach ha advocat per "posar en valor les vivències d'Europa en l'entorn més pròxim". "Europa és la idea de pau; però la pau no és una acció passiva, és una revolució i no hi ha revolució sense armes adequades", ha reivindicat, al mateix temps que ha subratllat que el Dia d'Europa és un "símbol de la pau en el continent" i un dia per a "reconéixer que Europa és el millor lloc del món per a viure".

Quant a Ucraïna, ha afirmat que "la pau mundial no pot salvaguardar-se sense uns esforços equiparables als perills que l'amenacen", i ha destacat l'esforç del poble ucraïnés per "defendre la llibertat d'elecció sobirana" i "la solidaritat de fet de les organitzacions que s'han avançat als poders públics en una resposta que no pot esperar". Així mateix, ha valorat la solidaritat del poble valencià amb Ucraïna, "que no hauria sigut possible sense voluntat política dels governs multinivell i la col·laboració públic-privada".

Pablo Gil ha defès que s'han d'"unir dos conceptes que van agafats de la mà: Dia d'Europa i solidaritat amb Ucraïna". "El país està vivint el malson d'una invasió medieval en un dia en el qual haurien d'estar gaudint del somni europeu", ha lamentat, al mateix temps que ha instat a "reflexionar sobre l'antídot i la solució que els europeus han trobat per a no tornar a un temps fosc i viure en pau i tranquil·litat". "Eixa pedra filosofal és la Unió Europea i açò implica l'adhesió d'Ucraïna a la mateixa", ha declarat.

"RESISTIR ÉS GUANYAR"

A més, ha agraït a la societat valenciana el seu "suport a Ucraïna en totes les direccions possibles, que ha superat amb èxit un llistó que ja venia molt alt des de la pandèmia". No obstant açò, ha advertit que "fa falta més ajuda per a evitar costi el que costi que la democràcia ucraïnesa haja d'afegir a la lluita per la llibertat la lluita contra el fam". "En aquesta invasió, resistir és guanyar, i Ucraïna guanyarà", ha conclòs.

Finalment, Ramón Sentís Durán ha reivindicat la necessitat de "reconstruir Ucraïna amb la solidaritat de tots els membres de la UE, així com d'aconseguir que Ucraïna siga membre d'aquest". "Europa no es resigna amb ser mera comparsa o espectadora, sinó protagonista fonamental en la construcció del món futur", ha expressat i ha apuntat que "s'ha d'aconseguir un reconeixement de la dignitat i els drets humans com a moneda comuna en tots els països europeus".

ENTITATS RECONEGUDES

Entre les entitats reconegudes en l'acte del Dia d'Europa, la Delegació del Govern a la Comunitat ha valorat el treball de la Fundació Juntos por la Vida per "l'excepcional tasca articulada per a donar resposta a les persones refugiades per la crisi bèl·lica a Europa després de la invasió russa d'Ucraïna". La seua presidenta, Clara Arnal, ha enaltit el treball de "les moltes xicotetes organitzacions i de la societat civil que han fet dels colors d'Ucraïna la seua bandera i han treballat incansablement durant aquests dos mesos per la pau i la justícia social".

D'altra banda, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats ha obtingut el reconeixement per "la solidària resposta del col·lectiu lletrat per a l'assistència jurídica humanitària als desplaçats ucraïnesos". "L'advocacia una vegada més, i com no podia ser d'una altra manera, s'ha posat a la disposició d'els qui més ho necessiten, oferint el que nosaltres sabem fer, assessorar i aconsellar jurídicament", ha apuntat la presidenta del Consell, Ángela Coquillat.

La Delegació del Govern també ha reconegut a Escena Erasmus per "el seu treball de difusió teatral de la cultura europea pels pobles de la Comunitat"; a Europa Direct GVA, per "el seu treball d'informació de l'acció legislativa, jurídica i política de la UE"; a l'Oficina Pont Europa de la FVMP, per "la seua tasca de vertebració i coordinació de les oportunitats de la UE des de l'euromunicipalisme".

Finalment, ha valorat la tasca de les escoles ambaixadores del Parlament Europeu a la Comunitat, per "la importància de fer i crear ciutadania europea des de l'educació", i de la Fundació Antonio Camaró, per "el treball cultural i social que impulsa els valors de convivència, pau i solidaritat de la Unió Europea".