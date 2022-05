El Gobierno defiende que los currículos no recojan los números romanos ni la regla de tres en Matemáticas de Primaria

El Gobierno ha defendido que los currículos educativos no incluyan ni los números romanos ni la regla de tres en la asignatura de Matemáticas en la Educación Primaria en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria sobre su exclusión realizada por Vox.

Según señala el Ejecutivo, la no incorporación de los números romanos y de la regla de tres está en consonancia con la propuesta del Comité Español de Matemáticas (CeMat) en su documento 'Bases para la elaboración de un currículo de Matemáticas en Educación no Universitaria'.

"No se ha incluido el sistema romano de numeración puesto que presenta serias dudas en cuanto a su contribución al sentido matemático, ya que no se pueden usar para estimar y aproximar, componer y descomponer números, buscar relaciones y patrones en los números, usar diferentes niveles de precisión, no permiten realizar operaciones aritméticas de forma operativa", justifica el Gobierno.

No obstante, precisa que puesto que el conocimiento del legado cultural derivado del Imperio Romano es "fundamental", en especial en España, "el currículo no excluye que se puedan estudiar los números romanos, como elemento cultural, en otras áreas de la Educación Primaria o incluso en el área de Matemáticas", en los diferentes epígrafes que se recogen en los saberes del Real Decreto de enseñanzas mínimas de Primaria, sobre aspectos culturales y sociales de las Matemáticas.

Respecto a la proporcionalidad, "procede indicar que es uno de los saberes que se ha incluido como mínimo, ya que la resolución de problemas en situaciones de proporcionalidad, tanto directa como inversa, es imprescindible para el desarrollo de la competencia matemática", afirma el Ejecutivo, que sostiene que "la regla de tres, como indica su nombre, es un algoritmo rutinario, que no implica ningún tipo de razonamiento".

Así, defiende que, desde la perspectiva de la didáctica de las Matemáticas, se muestra que "la regla de tres, fuera de contexto, produce dificultades en la enseñanza del razonamiento proporcional".

"El desarrollo de la competencia matemática, en particular, el razonamiento sobre las situaciones de existencia o no de proporcionalidad, es imprescindible; pero el nuevo currículo de matemáticas ha evitado el uso de reglas, trucos o pautas algorítmicas no razonadas. Esto no obsta para que, una vez garantizada la comprensión de los saberes de la proporcionalidad, se puedan incorporar reglas, trucos o pautas algorítmicas", concluye.