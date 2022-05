Las bonitas palabras que Chino Darín le dedica a Úrsula Corberó en los Premios Platino: "Lo que más me gusta de España es mi mujer"

Parece ser que el comienzo de mayo ha avivado los sentimientos en el mundo de los famosos. Y si no que se lo digan a Chino Darín y Úrsula Corberó.

El actor acudió el pasado 1 de mayo a la celebración de los Premios Platino y tuvo un momento con los medios de comunicación donde aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras de amor a su pareja, ya que no pudo acudir junto a él: "No ha venido, pero no pasa nada. Hay tantos compañeros que ya tendré tiempo de verla y disfrutar en la intimidad que, la verdad, lo prefiero".

"Lo que más me gusta de España es mi mujer. A mi mujer le está yendo increíble porque se ha hecho unos trabajos impresionantes", prosiguió el argentino cuando la prensa le preguntó por la de La casa de papel.

El término "mujer" para dirigirse a la actriz hace saltar todas las alarmas entre sus seguidores de que pueda haber una boda a la vista. Cierto es que la pareja lleva desde 2016 unida, y aunque haya habido ciertos baches por el camino, su relación va viento en popa.

Por ello, no se descarta que este apelativo por parte del hijo de Ricardo Darín hacia Úrsula Corberó se haga realidad en un futuro.