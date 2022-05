El Consell crea un grup d'experts per a reforçar la seua postura sobre el Tajo-Segura en els tribunals i la negociació

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns que es crearà un grup de treball d'experts per a donar-li major consistència a la posició del Consell sobre el transvasament Tajo-Segura en els tribunals i en qualsevol àmbit de diàleg perquè -segons ha dit- estan sempre "per una solució dialogada".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a les obres d'estabilització del litoral a Almenara (Castelló) en ser preguntat sobre aquest tema.

El cap del Consell ha assenyalat que el Consell té una posició "clara" en tot moment respecte al transvasament Tajo-Segura. "És cert que ha d'haver-hi un equilibri entre una posició conservacionista i una posició de màxima utilització de l'aigua, per tant no demanem que hi haja un transvasament sense cap condicionant, la qual cosa pensem és que cal fer una anàlisi tècnica i no política, és a dir, veure exactament quins cabals són assumibles protegint el riu", ha indicat.

Així, Puig ha explicat que el primer que cal fer és depurar, "i no tirar al riu tot el que s'està tirant en aquest moment des d'alguna comunitat autònoma", doncs això és el que creu que "des de qualsevol prioritat ecològica caldria atendre i no seguir contaminant el riu". A partir d'ací, ha subratllat que cal intentar "ser conseqüents amb una realitat que existeix i és que el Tajo-Segura ha significat un gran creixement econòmic i social i ha servit per a aprofitar unes aigües d'una manera adequada".

"Una altra cosa és que som conscients del canvi climàtic i que hi ha una reducció en capçalera i que cal atendre-la, però cal atendre-la amb equilibri, sense partidismes i sense polítiques territorials d'enfrontament perquè això no va a solucionar el problema", ha apuntat el president.

En aquest sentit, Puig ha insistit que el Consell té una posició clara: "racionalitat en aquesta qüestió, no partidisme, no confrontació, però defensa clara i manifesta d'allò que és just, i és que els regant tinguen l'aigua de qualitat que es mereixen". Segons ha dit, és "obvi" que cal anar a una mescla de recursos, doncs el Consell creu en la dessalinització "adaptant-la a uns preus raonables que puguen ser competitius", i en la regeneració de les aigües, "però no es pot tindre una posició fonamentalista d'aquesta qüestió ni per un costat ni per un altre".

Sobre si s'acudirà als tribunals, Puig ha dit que defendran sempre el que pensen que és just, "però sense intentar generar més guerres de l'aigua". "Hem presentant al·legacions assenyades i raonables en aquest procés, però defendrem sempre a la Comunitat Valenciana i anem a fer un grup de treball d'experts per a donar-li major consistència a la posició en els tribunals i en qualsevol àmbit de diàleg perquè estarem sempre per una solució dialogada", ha conclòs.