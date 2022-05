Partits d'esquerres firmen un acord "fraternal" per a donar un toc d'atenció al Govern

Així ha presentat el líder de Més País, Íñigo Errejón, aquest pacte amb el qual els partits aprofundeixen en la declaració que van firmar el passat mes d'octubre a Saragossa, ara amb la integració de Més per Mallorca. Açò sí, tots els seus representants han remarcat que no és una coalició electoral i que no és incompatible amb la plataforma que impulsarà la vicepresidenta Yolanda Díaz "ni amb res".

En el document, de cinc pàgines, aquestes formacions es marquen com a prioritats la necessitat d'un "autogovern efectiu" mitjançant la reforma del finançament autonòmic, l'enfortiment dels servicis públics amb la inclusió de la salut mental en la sanitat pública, una transició ecològica "ambiciosa", una sobirania energètica "democràtica i justa" i una agenda feminista transversal.

També plantegen mesurades com avançar en la justícia fiscal o la reducció de la jornada laboral a quatre dies o 32 hores setmanals, a més d'apostar per més democràcia contra "l'auge de l'autoritarisme i la reacció antidemocràtica".D'IGUAL A IGUAL I DE BAIX A DALT

"És una aliança fraternal, d'igual a igual", ha recalcat Errejón, qui veu necessari que el Govern aprete l'accelerador durant la present legislatura perquè té "molts projectes en el tinter". Ha rebutjat "estar a la defensiva davant la possibilitat que guanyen les dretes" i pensar únicament en les següents eleccions perquè no estan convocades.

Sobre si l'acord és compatible amb la plataforma que impulsarà Yolanda Díaz a l'esquerra del PSOE, el líder de Més Madrid ha assegurat que "no és incompatible amb res" i ha insistit que és una aliança basada en el respecte "de baix a dalt".

Com a diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví ha reivindicat l''Acord del Túria' "contra les pulsions centralistes" i per a la unió dels quals fan "la política des del territori". Sobre la no assistència de Mónica Oltra, ha garantit que estarà en l'acte que celebren aquesta vesprada davant la seu de la seua coalició i que "ací està tot Compromís".

"COOPERATIVA POLÍTICA"

L'"ambició climàtica" és un dels objectius que ha ressaltat Inés Sabanés (Verds Equo), per al que la seua formació aportarà l'experiència del Partit Verd Europeu. "Ens uneixen les causes comunes", ha recalcat, i ha descrit l'acord com una "cooperativa política".

De CHA, el seu president, Joaquín Palacín, ha posat el focus en el finançament autonòmic advertint que "el Govern no té intenció de canviar-la", a més d'advocar per canvis en el model territorial i per fer un "planejament adequat" de la transició energètica a Espanya.

I el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha garantit que la seua formació aporta "experiència de govern" per a avançar en "lluites compartides" com l'infrafinançament o un model turístic que no siga "depredador del territori".