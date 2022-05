Música 'tech house' i òpera es fusionen en Les Arts per a la Preestrena fins a 28 de 'Wozzeck'

Amb motiu també de l'estrena a València d'una de les òperes "més revolucionàries" del repertori, Les Arts proposa una "experiència diferent" per al pròxim 23 de maig, en la qual el públic, a més de la representació, podrà gaudir d'una completa vetlada amb DJ i servici de restauració fins a les 23.00 hores, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Després de la funció de 'Wozzeck', Les Arts convertirà la Passarel·la en una autèntica pista de ball inspirada en l'estètica de la impactant i avantguardista producció d'aquesta òpera, que ha suposat un dels majors desafiaments tècnics i artístics en la història del teatre.

Roberto Sansixto farà de mestre de cerimònies. El DJ valencià, que ha compartit escenari amb artistes de la talla de David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike o Steve Aoki, fusiona per primera vegada en la seua carrera música electrònica i òpera. Per a la seua sessió en Els Arts, Sansixto proposa un repertori eminentment 'tech house', que barrejarà amb fragments vocals de l'òpera de Berg.

Sota l'hashtag #AfterOpera, els assistents podran compartir les seues sensacions i opinions d'aquesta experiència "transversal", amb la qual Els Arts, en la seua aposta per acollir nous gèneres i propostes artístiques, busca "acostar nous públics a lírica".

La preestrena de 'Wozzeck' per a joves fins el 28 anys tindrà lloc el dilluns, 23 de maig, a les 19.00 hores, en la Sala Principal. La representació té una durada prevista d'1 hora i 40 minuts. Les Arts recorda que les localitats, amb un preu únic de 10 euros, poden adquirir-se a través dels diferents canals de venda.