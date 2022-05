El Consell crea un grupo de expertos para reforzar su postura sobre el Tajo-Segura en los tribunales y la negociación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que se creará un grupo de trabajo de expertos para darle mayor consistencia a la posición del Consell respecto al trasvase Tajo-Seguro en los tribunales y en cualquier ámbito de diálogo porque -según ha dicho- están siempre "por una solución dialogada".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a las obras de estabilización del litoral en Almenara (Castellón) al ser preguntado al respecto.

El jefe del Consell ha señalado que el Consell tiene una posición "clara" en todo momento respecto al trasvase Tajo-Segura. "Es cierto que tiene que haber un equilibrio entre una posición conservacionista y una posición de máxima utilización del agua, por tanto no pedimos que haya un trasvase sin ningún condicionante, lo que pensamos es que hay que hacer un análisis técnico y no político, es decir, ver exactamente qué caudales son asumibles protegiendo el río", ha indicado.

Así, Puig ha explicado que lo primero que hay que hacer es depurar, "y no tirar al río todo lo que se está tirando en este momento desde alguna comunidad autónoma", pues eso es lo que cree que "desde cualquier prioridad ecológica habría que atender y no seguir contaminando el río". A partir de ahí, ha subrayado que hay que intentar "ser consecuentes con una realidad que existe y es que el Tajo-Segura ha significado un gran crecimiento económico y social y ha servido para aprovechar unas aguas de una manera adecuada".

"Otra cosa es que somos conscientes del cambio climático y de que hay una reducción en cabecera y que hay que atenderla, pero hay que atenderla con equilibrio, sin partidismos y sin políticas territoriales de enfrentamiento porque eso no va a solucionar el problema", ha apuntado el 'president'.

En este sentido, Puig ha insistido en que el Consell tiene una posición clara: "racionalidad en esta cuestión, no partidismo, no confrontación, pero defensa clara y manifiesta de aquello que es justo, y es que los regantes tengan el agua de calidad que se merecen". Según ha dicho, es "obvio" que hay que ir a una mezcla de recursos, pues el Consell cree en la desalinización "adaptándola a unos precios razonables que puedan ser competitivos", y en la regeneración de las aguas, "pero no se puede tener una posición fundamentalista de esta cuestión ni por lado ni por otro".

Sobre si se acudirá a los tribunales, Puig ha dicho que defenderán siempre lo que piensan que es justo, "pero sin intentar generar más guerras del agua". "Hemos presentando alegaciones sensatas y razonables en este proceso, pero defenderemos siempre a la Comunitat Valenciana y vamos a hacer un grupo de trabajo de expertos para darle mayor consistencia a la posición en los tribunales y en cualquier ámbito de diálogo porque estaremos siempre por una solución dialogada", ha concluido.