Cs demana que el requisit de valencià no s'aplique a sanitaris "per a deixar d'expulsar els especialistes"

"És completament absurd que prime el coneixement d'una llengua per damunt de l'excel·lència en una professió en la qual la qüestió lingüística no té res a veure amb el desenvolupament de les funcions", ha manifestat Llopis, per a qui "aquesta situació de desavantatge per als sanitaris és encara més greu quan hi ha molts departaments en hospitals valencians que no troben especialistes per a treballar mentre Compromís i PSPV continuen barallant-se per veure qui aposta més per la immersió lingüística".

"El que no podem és tindre places sense cobrir, deixar a milers de valencians sense atendre perquè el tripartit no permet treballar als sanitaris i, damunt posar-nos exquisits amb el tema de la llengua", ha subratllat el portaveu de Cs en l'àrea de Sanitat a través d'una Proposició No de Llei (PNL) després d'assenyalar que "seria un error" seguir l'exemple d'autonomies com Catalunya, Balears, "o fins i tot la Galícia del popular Feijóo, on ja patixen eixa tendència de falta d'especialistes pel sectarisme dels seus respectius governs".

A més, ha recordat que, "encara que en l'esborrany del text de la Llei de Funció Pública valenciana es va abordar que de manera excepcional, els sanitaris quedaren exclosos de l'obligatorietat del requisit lingüístic, finalment aquesta excepció no va ser inclosa com tal ja en el Projecte de Llei", per la qual cosa demana "deixar d'expulsar el talent de la CV" i "vetlar per que els valencians tinguen accés a la millor sanitat possible".