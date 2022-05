Puig reitera que hi haurà nou síndic socialista abans del pròxim ple de les Corts

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reiterat aquest dilluns que abans del pròxim ple de les Corts Valencianes estarà ja el nomenament del síndic o síndica del Grup Socialista i que en aquests moments s'està avaluant de quina manera es pot donar un nou impuls al Govern.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans de comunicació durant la seua visita a les obres d'estabilització del litoral d'Almenara (Castelló) en ser preguntat sobre aquest tema.

"Estem en uns dies en els quals a la Comunitat Valencian han passat coses molt importants com la factoria de Sagunt, que tindrà un efecte molt positiu en aquesta comarca de la Plana Baixa i en altres de Castelló i València, i estem per tant en eixe nou impuls per a aconseguir el màxim de fons europeus i continuar treballant en totes les polítiques postpandèmicas", ha afegit.

Per tant, segons Puig, s'està "en un període de reflexió i des de la tranquil·litat i de saber que el treball que està fent actualment el Consell és extraordinàriament satisfactori".

Puig ha insistit que, en aquests moments, no està sobre la taula un avançament electoral.