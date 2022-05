El creuer Carnival Pride arriba per primera vegada al Port de València

El Carnival Pride és un buc de la classe Spirit amb una eslora de 293 metres i una mànega de 32 metres i 10 cobertes. El barco té capacitat per a 2.124 passatgers i fins el 930 tripulants. És l'única escala tant del buc com de la companyia Carnival prevista a València per a 2022. Per a 2023, Carnival té previstes cinc escales: tres amb el mateix buc, Carnival Pride, i dos amb el Carnival Freedom.

Aquest creuer va arribar el dissabte a València al costat del Wonder of Sigues, que va realitzar la seua segona escala en la ciutat. A més, des del divendres van arribar al Cap i Casal els creuers Aidastella, Marella Discovery 2, Le Bellot y MSC Seaside.

València s'ha posicionat com una destinació de moda que es caracteritza per una oferta sostenible, diversificada i allunyada de les massificacions, oferint al turista de creuers unes excursions segures i adaptades a les noves necessitats.

La ciutat de València és una destinació mitjana per al sector que brinda una àmplia gamma d'activitats urbanes o en el camp, a les quals se sumen noves alternatives per als amants de l'aire lliure, l'esport o el senderisme, opcions més sostenibles com a tours amb bicicleta o monopatí.

A més, es promocionen les experiències gastronòmiques, culturals, vitivinícoles, musicals o històriques que fan de València una experiència múltiple i variada que facilita la mobilitat i evita la saturació de les destinacions.

De fet, l'Autoritat Portuària de València (APV) i la Diputació de València estan preparant un pla per a dinamitzar l'activitat del turisme de creuers en les comarques d'interior i els municipis de la província que vullguen atraure a aquests turistes que atraquen al llarg de l'any en els molls del Port de València.