Críticas a la 'tiktoker' Bonbon Reich por exponer a un trabajador de Ryanair que no la dejó entrar al avión con un café

Raquel Martínez Castro, mejor conocida como Bonbon Reich en sus redes sociales, ha sido fuertemente criticada en los últimos días por un problema que cada vez es más habitual entre influencers.

La catalana de 33 años explicó en sus historias de Instagram estar muy enfadada porque no la dejaron entrar en un avión con un café en la mano y señaló directamente al trabajador de Ryanair que la había atendido.

Comentó que todo fue por una "rabieta" del asistente de vuelo e incluso expuso el número de referencia del empleado para asegurarse que la compañía "hiciera algo al respecto".

"Me ha dicho que lo bebiera rápido o lo tirara", ha contado sobre el café: "Lo he tirado porque estando embarazada no me puedo beber de golpe un café con leche porque me sentaría fatal. Le he pedido sus datos para poner una queja y me ha dicho que no".

De verdad que le quiten los móviles a las influencers. 💀💀💀💀 pic.twitter.com/8sjD3iA0Bh — MALBERT (@ItsMalbert) May 7, 2022

Una manera de usar el poder de su influencia para perjudicar a un empleado que ha sido muy criticada en Twitter. "De verdad que le quiten los móviles a las influencers", ha escrito Malbert.

mira q me cae bien, pero hay puntos y puntos… q hace publicando una foto sin consentimiento d la otra persona en una red pública y encima señalándolo como un criminal x un café con leche? Q se hubiese quejado a la compañía q con los seguidores q tienen la habrían escuchado — Manuel GC✈️ (@ManuelLeopard) May 7, 2022

Sin embargo, esta no ha sido la única historia de la instagrammer. También ha mostrado su indignación por el hecho de que dentro del avión sí vendían café. Muchos han intentado explicarla que en el momento del despegue y el aterrizaje no debe haber ningún líquido en la cabina, aunque no parece haber hecho caso.