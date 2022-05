Errejón, sobre Pegasus i la directora del CNI: "Han de rodar caps com rodarien en qualsevol país seriós"

Errejón ha respost així la pregunta de si la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, ha fet alguna cosa il·legal per la qual hauria de dimitir en relació al cas Pegasus.

"En l'espionatge cal ser molt clars: no és una qüestió que el Govern lligue o arregle les diferències amb els seus socis d'investidura, sinó que no hi haja ni un ciutadà espanyol a qui li quede el menor dubte que en aquest país no s'espia, i molt menys sense control", ha declarat en València després de presentar l''Acord del Túria' amb representants de Compromís, CHA, Verds Equo i Més per Mallorca.

Així, després d'advertir que "és evident que algú tenia la responsabilitat" durant l'espionatge, Errejón ha reclamat que s'investigue mitjançant una comissió independent en el Congrés i "no en la de Secrets Oficials que és opaca i està regulada per una llei de 1968.