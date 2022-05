Cepeda sale en defensa de Amaia Romero por el pelo de sus axilas: "Lo que sí que da grimita son los bocachanclas como tú"

Llevar pelo en las axilas es uno de los temas más polémicos si son mujeres las protagonistas. Y Amaia Romero se ha convertido en la defensora total mostrando su bello abiertamente en redes sociales y cualquier evento al que acude, lo que en muchas ocasiones ha provocado una lluvia de críticas. Por suerte, la cantante tiene algunos apoyos también en el mundo de los famosos, y esta vez ha sido Cepeda el encargado de dar la cara por ella.

Un usuario de Twitter escribió en la red social una queja sobre la imagen que para él aportaba la artista mostrándose con pelos en las axilas. "Estaba leyendo un artículo sobre Amaia y ver un matojo en los sobacos en pleno 2022... Arrggg. Cada uno es libre de ir como quiera, pero a mí me da bastante grimita", escribió junto a una foto de la cantante.

Ante tal tuit, Luis Cepeda salió en defensa de su compañera de concurso y contestó al usuario con indignación. "Lo que sí que da grimita son los bocachanclas como tú que necesitan hablar de otros para recibir un poco de atención, aunque sea negativa. Tranqui que juegas en casa, Twitter está plagado de gente igual", escribió el cantante en un mensaje que más tarde borró, tal y como cuenta Cuore.

Captura de la contestación de Cepeda al usuario de Twitter. CUORE

La respuesta de Cepeda hizo que el usuario contestase con otro tuit, aunque indirectamente: "No pensaba ofender a nadie comentando que me da grima un matojo de pelos en las axilas de una mujer, pero viendo la reacción de las ofendiditas me reafirmo".

Esta pequeña guerra en Twitter es tan solo un capítulo más en la lucha de algunos famosos por la libertad de las mujeres de poder llevar bello en cualquier zona del cuerpo a pesar de la opinión de la gente.