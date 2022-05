CSIF recorre la convocatòria d'una borsa per a crear una Unitat de Policia Ciclista a Castelló

La Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF ha presentat un recurs d'alçada contra la convocatòria d'una borsa per a cobrir les vacants que permetrien engegar una nova Unitat de Policia Ciclista a Castelló, un servici que, encara que es va engegar en 2010, va ser suprimit pocs anys més tard i ara es busca recuperar.

Entre altres motius, en un escrit dirigit a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, així com a la regidora delegada de Recursos Humans, Monica Barabás, i al cap provisional de la Policia Local, des de CSIF han assenyalat que el procediment de selecció "no s'ajusta a dret" i, en eixe sentit, han apel·lat a la "necessitat" de "modificar els criteris de puntuació" del procés.

En eixe sentit, han explicat que "proves tan subjectives com l'entrevista personal no poden arribar a valdre 8 punts sobre un màxim de 30, ja que es convertiria en decisòria", per la qual cosa el sindicat reclama que o bé s'elimine aquest excés de puntuació o bé se li atorgue un valor simbòlic.

"De no ser així, l'elecció quedaria en mans del criteri personal d'els qui integraren la comissió de valoració i existixen diverses sentències que alerten que aquesta subjectivitat desnaturalitzaria el valor del procés selectiu per a certificar la verdadera adequació dels coneixements i capacitats dels aspirants", han agregat des de CSIF.

Així, des de la central sindical també han reclamat que, "abans d'iniciar el procés, s'ordene a la Prefectura que realitze un estudi detallat sobre la conveniència o no d'introduir aquesta nova secció en la Policia Local, ja que, encara que va existir en el seu moment, va ser eliminada sense més explicacions amb prou faenes uns anys després i a més existixen altres unitats la creació de les quals resultaria prioritària, com la de Trànsit amb 6 motoristes per torn, la d'investigació d'accidents greus de trànsit, una patrulla de seguretat ciutadana de paisà per torn o la de reforç de vigilància en la Marjaleria".

"En eixe sentit, volem que ens expliquen també les causes per les quals va ser suprimida en el seu moment i que, en cas que es decidisca que aquest servici és necessari, es reforcen les seues funcions en àmbits com la seguretat ciutadana o la col·laboració com a policia judicial genèrica", han afegit des de CSIF.