La venda de vehicles d'ocasió cau un 24,82% a l'abril a la Comunitat Valenciana, amb 13.830 unitats venudes

La caiguda és superior a la registrada en el mercat nacional, on el descens es va situar en el 17,3%. Alacant, amb 6.194 turismes i una baixada de el 11,8%, va tindre el millor comportament a la Comunitat Valenciana en comparació del mateix mes de 2021 i Castelló, la pitjor, amb un descens el 43,92% i 1.512 unitats transferides. En el cas de València, les vendes van baixar un 29,42%, amb 6.124 cotxes venuts. En l'acumulat de l'any s'han venut en la regió 63.007 unitats, un 8,69% menys.

L'abril passat es van vendre en Espanya 134.005 turismes de segona mà, la qual cosa suposa una baixada del 17,3% respecte al mateix mes de 2021. En el primer quadrimestre s'han transferit 586.574 unitats i el mercat acumula una caiguda del 5,3%.

Per canals de comercialització, els compravenda són els que resistixen millor el descens gràcies a les garanties que oferixen al client. En el mes van vendre 23.456 turismes, una baixada del 14,9% en comparació del 17,3% del conjunt del mercat. L'any es mantenen a zero, enfront del descens del 5,3% del conjunt del mercat.

La Comunitat de Madrid és l'única on pugen les vendes de turismes d'ocasió en el mes, un 13,6%. De les restants, Navarra va registrar la menor baixada, un 6,6%, i Extremadura la major, un 39,1%.

"El mercat d'ocasió consolida les fortes caigudes i suma ja un descens del 5% respecte al passat any. Des d'Ancove vam mostrar la nostra preocupació per l'evolució de les vendes, molt llastrades per la falta de cotxes i, molt especialment, per l'augment dels carburants", ha apuntat declara Eric Iglesias, director general d'Ancove.

Ancove considera que la rebaixa de 0,20 cèntims s'ha quedat "insuficient" davant el fort augment del preu en les últimes setmanes. Amb aquesta perspectiva, preveu que l'any tanque amb un descens en les vendes de l'1% en els turismes d'ocasió.