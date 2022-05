La segona edició de Smart Mobility València se celebrarà el 14 de setembre en la Ciutat de les Arts i les Ciències

El Clúster d'Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA) i el Mobility Innovation València (MIV) són les entitats encarregades d'organitzar aquesta trobada que té com a objectiu oferir la possibilitat que empreses, entitats i municipis puguen exposar els seus projectes i desenvolupaments en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent i sostenible, des d'una perspectiva innovadora.

En aquest sentit, el Smart Mobility València es convertirà en un espai d'intercanvi d'idees i generació de nous projectes obert tant a empreses del sector de la mobilitat i startups, com a agents d'innovació.

El termini d'inscripció ja està obert, per la qual cosa, els interessats a assistir i conéixer les últimes tendències en productes i servicis en l'àmbit de la mobilitat sostenible; com els interessats a participar, ja siga com a ponent o com a expositor, poden trobar tota la informació sobre aquest tema en la pàgina web smartmobilityvalencia.com.

El passat any, en la seua primera edició, Smart Mobility València va reunir a prop de 50 empreses i més de 20 ponents en una trobada al que van acudir prop de 350 persones, amb una important representació d'empreses d'automoció, startups i empreses tecnològiques.

La celebració de Smart Mobility València compta amb el suport de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i ocupació i el programa Llamp per a l'Emprenedoria Sostenible a la Comunitat Valenciana, a més de la col·laboració de REDIT i Missions València 2030.

Per la seua banda, Startup València participarà d'una manera activa dinamitzant aquesta jornada entre les seues empreses amb l'objectiu d'incorporar l'ecosistema més emprenedor a Smart Mobility València, segons les mateixes fonts.