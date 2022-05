Incliva desarrolla un estudio para prever brotes de actividad en el lupus eritematoso sistémico y riesgo de daño renal

20M EP

NOTICIA

Un proyecto sobre el lupus eritematoso sistémico (LES) del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, trata de establecer un perfil molecular global en biopsia líquida de todos los ARN no codificantes (fragmentos del genoma funcionales que no dan lugar a proteínas), con el fin de identificar la aparición de brotes de actividad en esta patología, algo que resulta difícil en la actualidad, así como el riesgo de desarrollar daño renal de una manera más sensible y específica.