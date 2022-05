Detingut un ancià que suposadament va pagar 100€ per servicis sexuals d'una menor a Castelló

Agents de la Policia Nacional han detingut en el Parc Ribalta de Castelló a un home de 78 anys com a presumpte autor d'un delicte de prostitució i corrupció de menors, ja que suposadament va pagar 100 euros pels servicis sexuals d'una menor. A més, van ser arrestats per aquests mateixos delictes els pares de la jove, la qual va ser identificada com a presumpta autora d'un furt amb la tècnica de l'abraçada afectuosa.

Mientra patrullaven pel Parc Ribalta de la ciutat, una patrulla de Policia Nacional va ser requerida per una parella, que havia observat en l'interior d'aquest parc que un home d'avançada edat al costat d'una persona molt jove, la qual podria ser menor d'edat, es trobaven agafats de la mà i realitzant algun tipus de tocament i conducta sexual en via pública.

En acostar-se, els agents van observar a un home d'avançada edat en un banc amb una xica asseguda en la seua falda en actitud clarament d'índole sexual, el qual va manifestar que havia contractat els seus servicis sexuals a través d'una telefonada telefònica pagant per açò cent euros.

Davant aquests fets, els agents van detindre aquest home, de 78 anys, com a presumpte autor dels delictes de prostitució i corrupció de menors.

La menor va ser traslladada a la Comissaria Provincial a l'efecte de protecció i va ser posada sota la tutela dels Servicis Socials. Després de les gestions i diligències oportunes per a l'esclariment dels fets, es va procedir a la detenció dels seus pares i/o representants legals pels delictes de prostitució i corrupció de menors.