La Filmoteca projecta el cicle 'Delon Noir' dins del Festival València Negra

El cicle s'inicia aquest dimarts, a les 18.00 hores, amb la projecció de 'Tres aventureros' (1968) de Robert Enrico, en la qual Delon comparteix protagonisme amb Lino Ventura i Joanna Shimkus. La pel·lícula serà presentada per Daniel Gascó i es podrà tornar a veure el divendres 20 de maig, a les 20.15 hores.

Inspirada en una novel·la del cineasta i escriptor de novel·la negra José Giovanni, la pel·lícula explica la història de tres amics d'esperit aventurer que s'embarquen en un viatge al Congo en busca d'un tresor. Allí s'enfrontaran a uns mercenaris que també van en la cerca del botí.

El divendres 13 de maig, a les 18.00 hores, i el diumenge 22 de maig, a les 20.00 hores, la Filmoteca projecta 'El silencio de un hombre' ('Le samouraï, 1967) de Jean-Pierre Melville, un dels cineastes predilectes de Delon i amb qui l'actor francés també va treballar en altres dos policíaques: 'Círculo rojo' (1970) i 'Crónica negra' ('Un flic', 1972).

En la seua primera pel·lícula amb Melville, Delon interpreta al personatge de Jeff Costello, un hermètic assassí a sou que sempre planeja acuradament els seus assassinats i al que mai han atrapat. Però una nit, després de liquidar a l'amo d'un club nocturn, queda a la vista de diversos testimonis.

El dissabte 14 de maig, a les 18.00 hores, i el dimecres 18 de maig, a les 20.00 hores, la Filmoteca projecta 'Dos hombres en la ciudad' (1974), dirigida i escrita per José Giovanni. En aquest policíaco, Delon comparteix protagonisme amb el veterà Jean Gabin, Michel Bouquet i Mimsy Farmer.

Després de complir una llarga condemna a la presó, Gino es reinsereix en la societat sota la mirada d'un educador afectuós. Però, malgrat la seua bona voluntat i els seus esforços per fer una vida normal, un inspector de policia no creu en la seua innocència i li recorda constantment els seus delictes anteriors.

El diumenge 15 de maig, a les 20.00 hores, i el dimarts 17 de maig, a les 18.00 hores, La Filmoteca projecta 'A pleno sol' (1960), dirigida per René Clément, primera adaptació cinematogràfica de la novel·la 'El talento de Mr. Ripley' de Patricia Highsmith.

En una de les seues actuacions més memorables, Delon interpreta a l'enigmàtic Tom Ripley, que és enviat a Europa pel senyor Greenleaf per a buscar el seu fill Philip i portar-lo de tornada als Estats Units. A canvi rebrà cinc mil dòlars. Philip enganya a Tom fingint que està decidit a tornar, però no té cap intenció de deixar la seua promesa ni de complir els desitjos del seu pare.

Sobre l'actor francés, el crític Daniel Gascó assenyala: "A Alain Delon li bastava arquejar lleugerament una cella, torçar un llavi o arrugar el nas per a expressar allò que tantíssims intèrprets resolen amb un text. Des del principi de la seua carrera, diferents cineastes van entendre que el seu enorme magnetisme amb la càmera trencava amb eixa llei que assenyala que el 70% de la interpretació resideix en la veu. Van saber veure el potencial de tot el seu cos al no col·locar-li soltant sistemàticament infinitat de paraules que, en el fons, no ens importen".

Gascó també recorda els seus inicis cinematogràfics: "Alain Delon va arribar al cinema de manera casual i sense cap formació, després d'una infància solitària, diverses ocupacions com a cambrer i mosso de magatzem i una temporada com a soldat que li portaria a la guerra de la Indoxina. Molt decebut amb el seu càsting per a 'Amoríos' (1958), rep una telefonada de la productora dient que li donen el paper per la seua extraordinària fotogenia. El seu rostre angulós i bellesa extrema li porten molt ràpid al cim del cinema francés".

Delon s'especialitzaria molt ràpid en el gènere policíac. Les pel·lícules d'amor li avorrien i reconeixia no ser un actor vàlid per a la comèdia. En una entrevista de 1971 declarava: "Les històries de violència estan millor escrites. Per açò em dedique a interpretar aquestes últimes". També les va dirigir i va produir. El cicle 'Delon Noir' reuneix quatre dels seus títols més emblemàtics dins del cinema negre, el gènere predilecte de l'actor francés.