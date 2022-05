Yllana porta a la Rambleta de València una sàtira sobre el futur del planeta

El calfament global, l'ús abusiu dels plàstics, el consumisme desenfrenat, la desaparició de milers d'espècies d'animals i la possible extinció de la nostra pròpia espècie, són el punt de partida d'aquesta nova "bogeria teatral" de l'agrupació.

'Greenpiss' és una idea original de Yllana, amb la qual la companyia posa sobre l'escenari la seua defensa incansable del medi ambient i els recursos naturals.

En aquesta peça, uns destarifats activistes mediambientals plantaran cara a un ambiciós empresari que no dubta a acabar amb els recursos naturals per a aconseguir les seues finalitats.

Quatre actors -Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Daurat i Jony Elías- es desdoblegaran en infinitat de personatges, des de polítics a pingüins, per a tractar un tema que està en boca de tots i al que Yllana ofereix una recepta clara per a combatre'l: humor àcid i sense barreres que no deixarà a ningú indiferent.

La companyia de teatre d'humor gestual, que va nàixer en 1991 de la mà de Marcos Ottone, Juan Francisco Ramos, Joe O'Curneen, Fidel Fernández i David Ottone, compta amb multitud de premis i reconeixements al llarg de la seua trajectòria.

En aquests 30 anys Yllana ha produït 35 espectacles teatrals que s'han representat en més de 15.000 ocasions en 48 països i han sigut vistos per prop de 6 milions d'espectadors.

El cap de setmana vinent, la companyia torna a Rambleta amb la mateixa energia que sempre per a representar aquest espectacle en tres funcions úniques els dies 13, 14 i 15 de maig.

Yllana torna a València una vegada més, per a fer riure al seu públic a riallada neta i rebre la seua ovació final, però, a més, en aquesta ocasió, per a conscienciar sobre el medi ambient.