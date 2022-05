El presentador Ion Aramendi se ha estrenado en esta edición como presentador de las galas dominicales de Supervivientes, en la que el debate entre los colaboradores tiene un gran peso.

El problema es que en ocasiones más que un debate, es una algarabía, por lo que Aramendi se vio obligado a advertir a dos de sus colaboradores: César y Alexia Rivas.

"Alexia, por debajo no...", le decía a la joven, enzarzada en una discusión con César, al que también llamó la atención.

"¡Por favor todo el mundo!", acabó por decir el presentador en un tono serio y como el jaleo no disminuía y seguían interrumpiéndose el uno al otro, paró en seco la discusión.

"Me voy a cabrear... en cinco segundos me cabreo, 5, 4, 3...", dijo, lo que hizo callar a todos. "Terminamos el argumento, porque sino, no hay continuidad", les hacía ver.

"Alexia, no hables por debajo, porque sino no te entiendo...", le decía a la colaboradora, que se defendía: "Mi voz es más baja..., igual no es que yo hable por debajo, sino que él habla por encima...", argumentó.

Y cuando Rafa Mora le recriminó algo, ella le espetó: "Hablo cuando me de la gana".

Aramendi también tuvo que poner paz entre Rivas y Mora, sentándose entre ambos. "Puedes sentarte, porque de verdad, a mí las gilipolleces...", se quejó Alexia Rivas.

"Oye, no se dicen palabrotas...", le corrigió de nuevo Aramendi, que viendo que la cosa no avanzaba acabó por tirar hacia adelante: "Si no os escuchais seguimos...", para cambiar de tema a continuación.