Después de una intensa gala el pasado jueves, y de que la audiencia decidiera, Charo Vega se convirtió en el segundo 'parásito' de Playa Paraíso. Aunque amagó con abandonar, finalmente, la que fuera amiga de Isabel Pantoja, decidió permanecer en el concurso hasta la votación del expulsado definitivo, que ocurrió este domingo.

De esta forma, y en un duelo con Rubén, En la última gala, la audiencia decidió que Charo Vega fuera esa primera concursante expulsada de manera definitiva, con lo que se vuelve a España.

"Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que, aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien", señaló sobre su experiencia.

"Me llevo al equipo que conforma el programa, es maravilloso", manifestó antes de abandonar el reality.

De esta forma, Charo cogió su saco y salió definitivamente de la isla, no sin antes despedirse de Rubén, que también estaba en la cuerda floja, y Alejandro.