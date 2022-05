Dakota Tárraga, entre lágrimas, rompe con su novio, Rubén tras 7 años: "Me siento utilizada"

El pasado enero, la que fuera concursante de Supervivientes, Dakota Tárraga, decidió dar un paso más en su relación con su novio Rubén. Por ello, sumaron a la familia dos nuevos miembros, dos cachorros que están haciendo las delicias de sus dueños.

Sin embargo, meses después, la televisiva es protagonista de su propia ruptura después de 7 años de relación. Lo ha hecho a través de sus redes, donde ha querido hacer pública la noticia de su ruptura para evitar que sean otros los que lo hagan.

Muy afectada por lo sucedido y entre lágrimas, la alicantina da algunas pinceladas de los motivos.

"Sabéis que no estoy bien. Muchísimas gracias a todo el mundo por preocuparos. A todas esas personas que han gastado un minuto de su tiempo para preguntarme cómo estoy…", dice a través de sus stories. "Muchísimas gracias, no quiero llorar, pero gracias", asegura.

Minutos después, reapareció para dar más detalles. "Lloro por impotencia. Me siento una ridícula. Me siento utilizada y me siento de todo. Pero bueno, de los errores se aprende de una persona".

Pese a este mal momento, se ha prometido no llorar más. "No creo que nadie se merezca una lágrima mía".

La que fuera uno de los casos más sonados del programa Hermano Mayor, que trataba de reconducir a adolescentes problemáticos, se ha reinventado alejándose de esa imagen conflictiva y ganándose al público tras su paso por el programa de Telecinco.

Algo que rompió hace unos días cuando cargó contra Kiko Matamoros y su participación en Honduras. "A ver lo que dura, porque una persona que es drogadicta reconocida... No sé. Va a un concurso que no tiene ninguna de sus necesidades", sentencia Tárraga, que deja una duda en el aire: "Me extraña un montón".

"También tengo que decir, puesto que él ha criticado a todo el mundo que ha ido, y no solo eso, a los de su programa, a los que más, pues ahora veremos lo que pasa con él", dice también, para terminar con un feroz ataque: "Raro me parece que le hayan puesto una bola de billar y no otra cosa que a él le gusta mucho".