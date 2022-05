Kiko Rivera revela el dineral que tiene en el banco, "más que Anabel Pantoja"

Kiko Rivera se sinceró en Sábado Deluxe acerca de su relación con los miembros de su familia. El DJ lanzó unas cuantas pullas que sorprendieron bastante. Una de ellas fue con uno de sus hermanos por parte de padre, Fran Rivera Ordóñez. Kiko aseguró que no había tenido ningún desencuentro concreto con él, pero que no tenían una buena ni fluida relación, mientras que con Cayetano sí.

Apuntó también que esto se debía a incompatibilidades que había entre ellos y que llevaba mucho tiempo sin saber nada de él. Con todo, hizo una declaración sobre Carmina Ordóñez, expareja de su padre, Paquirri, y madre de Fran Rivera, muy criticada por Paloma García Pelayo.

"Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre, y soy el primero que sé cómo es, pero es mi madre y somos hermanos. No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... ninguno se queda corto, su madre no ha sido ejemplo de nada, y eso lo sabe todo el mundo", aseveró.

En cuanto a su relación con Anabel Pantoja, compartió una de las causas por las que se había distanciado tanto de la que en otro momento había sido "más que una hermana" que iban más allá del desencuentro que tuvieron ante la reciente muerte de Doña Ana.

"Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar, graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora... a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer López", narró.

Y, aunque ella no tenía nada que ver en el asunto, cuando habló sobre su economía, sí que hizo referencia a una declaración que su primera había hecho recientemente sobre el dinero que ella tenía en el banco y de la que se desprendía que podía llegar a tener hasta 300.000 euros ahorrados, aunque algunos medios elevan a cifra al medio millón.

Entonces, Kiko hizo una revelación. "No me gusta hablar de dinero, pero un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme", confesó el DJ, asegurando que había dejado atrás sus penurias económicas y que, además, no tiene deudas: "He tenido suerte en algunas de mis inversiones, he ganado dinero y he invertido".

Y, ¿en qué ha invertido? Él mismo lo desveló: "Desde hace un tiempo decidí invertir mi dinero para que me genere más dinero. Sí, tengo bitcoins".