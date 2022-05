El susto de Emma García en los exteriores de 'Viva la vida' junto a un coche en marcha: "¿Cómo se os ocurre?"

Tremendo susto nada más arrancar este domingo Viva la vida. Emma García, presentadora del espacio, se encontraba en los exteriores del plató con Asraf Beno, novio de Isa P.

Juntos analizaron durante unos minutos la entrevista a Kiko Rivera en Sábado Deluxe. Una vez concluida esta parte de la escaleta, tocaba entrar a plató.

Entonces, la vasca sufrió un percance que a punto estuvo de dar con sus huesos en el suelo. Asraf se subió al coche y, cuando ella lo iba a hacer por la otra puerta, por un fallo de coordinación, el vehículo arrancó. Pero sin ella a bordo.

Entonces, Emma García quiso acercarse a él con tan mala suerte de que se dobló el tobillo y casi cae al suelo, aunque afortunadamente mantuvo el equilibrio.

Entonces, la presentadora entró en el coche y siguió con el directo, no sin antes darle un ataque de risa por lo que acababa de pasar. Además, regañó a su directora. "¿Cómo se os ocurre?", alcanzó a decir la vasca.

Al llegar a plató, al hablar con sus compañeros sobre el percance, desveló: "No sabéis la de veces que me he retorcido los tobillos a lo largo de mi vida. Me dicen que los tengo de chicle. Gracias a eso puedo hacer cosas muy raras, pero vamos, me he pegado un susto que no veas".