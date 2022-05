El motivo por la que el restaurante en el que comió Rocío Carrasco no le cede las imágenes a Marta Riesco: "Yo no la conozco de nada"

En la guerra que mantienen Marta Riesco y Rocío Carrasco por convencer con sus respectivas versiones sobre la supuesta conversación telefónica que habrían tenido ambas, faltaba uno de los actores importantes, el sueño del restaurante donde se habría producido.

Hace unos días, Carrasco tuvo acceso a las imágenes del restaurante para así demostrar que ella en ningún momento intervino en la conversación de la reportera con Luis Pliego, director de Lecturas, que en ese momento comía con la hija de 'la más grande'.

Sin embargo, Marta Riesco no ha tenido esa suerte. Ha sido Raúl, el dueño de Casa Araceli, quien ha explicado los motivos. "Me llamó esta chica, la tal Marta, que yo no conozco de nada, y dice que es muy amiga mía y que tenemos amigos en común, pero no es cierto. Y me dice que le ceda las imágenes, pero yo no se las puedo ceder porque no son suyas", cuenta.

"Si ella tiene unas imágenes en mi restaurante y me dice: 'oye, que sé que tienes cámaras de seguridad, donde he estado yo sentada, ¿me pasas esas imágenes?', me hace una autorización, yo se la doy. Pero yo no le puedo ceder imágenes de clientes que no es ella", añade.

Sobre los comentarios que dicen que las imágenes que se vieron en Sálvame podrían estar manipuladas, dice: "Yo no tengo ninguna otra imagen que no haya salido ya. Ella puede decir lo que quiera. Lo que hay es lo que hay".