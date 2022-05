Ayuso no cree en una ruptura entre Gobierno e independentistas: "¿A dónde van los nacionalistas sin Sánchez?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cree que vaya a haber una ruptura entre el Gobierno central y el independentismo catalán a raíz del espionaje con Pegasus.

"¿Alguien cree que vayan a romper? ¿A dónde van sin Sánchez? Si no tienen dónde caerse, en Cataluña ya no los aguanta nadie", ha cargado en un mitin en Alcobendas en su carrera para presidir el PP de Madrid.

Entiende, además, que desde el Ejecutivo central se ha sido "torpe" porque han dado "gasolina" al independentismo para su "victimismo" en el momento en el que están "más débiles".

"Seis veces he ido a Cataluña desde que soy presidenta y nos han dicho lo mismo, que vayamos porque no se aguanta más esa corruptela basada en dividir a los catalanes", ha proseguido la dirigente autonómica.

"Cuando se vaya el presidente no quedará nada en el PSOE"

Frente a ello, ha aseverado que desde Madrid se negarán a que el nacionalismo "siga secando España" e intentado cambiar el país "por la puerta de atrás", como entiende que está sucediendo en autonomías como Valencia o Baleares.

"De verdad pensamos que va a romper con Sánchez? Ni en 100 vidas", ha remarcado Díaz Ayuso, quien ha acusado, además, al presidente de haber "arrasado" todas las instituciones que le decían "que había un límite".

Como ejemplo de ello, ha citado a la forma "retorcida" de incorporar a la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados a "los que vienen del entorno de ETA". "Lo oye cualquier Gobierno y no lo cree. Gente que no ha dudado en matar", ha apostillado.

Entiende, además, que el problema del PSOE es que "cuando se vaya el presidente no queda nada" porque ya no queda "ni partido ni principios" y han hecho "lo contrario" a la igualdad "que prometían", "igualar todos a mal y así no se puede comparar".

La Comunidad, como modelo de gestión del PP

Frente al Ejecutivo central ha situado a la Comunidad de Madrid como ejemplo del "Gobierno que España se está perdiendo" mientras el PP no se encuentra en La Moncloa.

Es por ello que entiende que es que "muy importante" el Congreso regional del PP que tendrá lugar en unas semanas en el que se tiene que reflexionar sobre "qué Madrid se quiere para el futuro" y la forma en la que el partido puede ser "útil" en su consecución.

"No tenemos la verdad absoluta, por mucho que las encuestas digan cosas. Por eso tenemos que ir a más. Nos debemos a más de 7 millones de jefes, los madrileños", ha proseguido Ayuso, quien espera que el cónclave sirva para "reiniciar el partido" y prepararlos para unas elecciones en las que se demostrará "que el 4-M no fue una anécdota fruto de una circunstancia concreta", sino una "forma de trabajar con corazón, cabeza y valentía".

"Quiero decir a los ciudadanos que no se han equivocado (...) Os vamos a entregar más humildad y cercanía para que se repita aún más el 4-M el año que viene", ha apostillado la líder regional.