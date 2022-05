Jorge Javier Vázquez habla del veto de Olga Moreno en 'Supervivientes 2022'

La nueva edición de Supervivientes ha traído consigo mucha especulación sobre si la última vencedora del reality, Olga Moreno, estaría en plató como colaboradora, además de participar como defensora de su amiga Ana Luque.

Jorge Javier Vázquez, el presentador encargado de conducir las galas de los jueves, ha puesto fin a los rumores al hablar, esta semana, sobre la condición que puso Olga Moreno para acudir al programa de Telecinco.

"No sé si es verdad", comenzó diciendo el presentador en Sálvame, "pero después de saber todo lo que sé, Olga, me encanta que me hayas vetado", ha asegurado Jorge Javier Vázquez.

El presentador se ha referido así al rumor sobre la rotunda negativa de Moreno a aparecer en plató junto a Vázquez, muy cercano a Rocío Carrasco.

Por el momento, la actual ganadora de Supervivientes no ha acudido como invitada o colaboradora a ninguna de las otras galas del programa, que presentan Carlos Sobera (Tierra de Nadie) y Ion Aramendi (Conexión Honduras), por lo que habrá que esperar para ver si se confirman lo dicho por Jorge Javier Vázquez.