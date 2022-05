Cuidado con los timos que suplantan a Milanuncios y GLS si intentas vender un artículo

Blanca, una lectora de Maldita.es, puso en venta unos muebles en Milanuncios, pero terminó siendo estafada y perdiendo 200 euros. Recibió correos que suplantaban a esta plataforma de compraventa y a la empresa de envíos GLS en los que le pedían que pagara ella, por adelantado, los gastos de envío de los artículos que vendía.

Ya hemos advertido en otras ocasiones de este modus operandi en el que se hacen pasar por plataformas de compraventa y empresas de mensajería. Si has sido víctima de un timo como este, puedes escribir al servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) o al correo electrónico timo@maldita.es.

Cómo te intentan engañar

Blanca puso en venta unos muebles de dormitorio y enseguida recibió el mensaje de una supuesta interesada: Oihana, de Pamplona. La supuesta compradora le pidió a Blanca sus datos personales (cuenta bancaria, nombre y apellidos, correo electrónico, dirección...) y le dijo que le había realizado la transferencia del dinero (1.280 € por los artículos más otros 200 € por el envío). En este punto, le indicó a la víctima que Milanuncios le enviaría un correo con las instrucciones para completar el pago.

En ese supuesto correo de Milanuncios, que Blanca ha facilitado a Maldita.es, le aseguran que Oihana M. G. ya le ha enviado la transferencia de los 1.480 euros, pero que primero debe ponerse en contacto con la empresa de transporte GLS para acordar el envío de los muebles. Después, supuestamente, debe enviar una copia del recibo del envío a Milanuncios para obtener el dinero en su cuenta.

"El pago realizado fue una transferencia inmediata, pero la transferencia fue retenida por nosotros, debemos asegurarnos que la transacción sea más segura tanto para el comprador como para el vendedor, es por eso que necesitamos el recibo de envío para liberar el dinero en su cuenta", afirma el mail.

Email fraudulento. MALDITA.ES

Después le llegó otro correo, supuestamente de parte de GLS, en el que le explicaban que debía pagar ella los 200 euros de gastos de envío. Supuestamente, así obtendría el recibo del envío que debía enviar a Milanuncios para que la plataforma le transfiriera los 1.480 €. Blanca accedió y realizó la transferencia del dinero.

Correo fraudulento. MALDITA.ES

Al día siguiente, Blanca le escribió de nuevo a la falsa compradora para preguntarle por el pago. Esta le dijo que había habido un problema con la transacción y que se había puesto en contacto con su tío que trabaja en la Guardia Civil. Supuestamente, Milanuncios sólo podía liberar en la cuenta de Blanca un mínimo de 2.000 euros, por lo que la víctima debía pagar 520 euros más. También recibió un supuesto correo de Milanuncios en el que le indicaban lo mismo.

El Whatsapp de los estafadores. MALDITA.ES

Fue entonces cuando Blanca se dio cuenta de que había caído en un timo. "La trampa ya está hecha, te empieza a pedir más dinero para recuperar el tuyo. No van a comprar nada", afirma a Maldita.es.

Cómo identificar que están suplantando a Milanuncios

"Revisando todo con calma hay montones de incongruencias que en ese momento no me di cuenta", señala Blanca. Si nos fijamos en los correos electrónicos que le llegaron a la víctima, observamos varias pistas que nos pueden hacer sospechar. En el caso de los emails de Milanuncios, la dirección desde la que se envían es "milanunciospayment.euro@gmail.com". Sin embargo, desde esta plataforma advierten de que sólo debemos confiar en las comunicaciones que llevan el dominio de email "@milanuncios.com" o el dominio "@marketpay.io", si hemos usado el servicio de Milanuncios Express. La plataforma asegura que nunca te va a enviar emails pidiéndote tus datos personales o cuentas bancarias. "Como comprador solo te pediremos tu dirección y tu tarjeta dentro de nuestra plataforma cuando vayas a comprar utilizando Milanuncios Express. Y como vendedor te pediremos el IBAN y la dirección justo cuando hayas aceptado la compra", explican. También recuerdan que todo el proceso de compraventa se puede realizar sin salir de la plataforma. "Al cerrar un trato fuera de ella no podemos detectar si el usuario está haciendo phishing", advierten.

Del mismo modo, podemos encontrar señales sospechosas en los correos en los que se suplanta a GLS, que provenían de la dirección "glsagency.es@gmail.com". La compañía asegura en su web que para sus comunicaciones utilizan el dominio de correo "xxxx@gls-spain.es" o "xxxx@gls-spain.com" y que debemos desconfiar de direcciones creadas con el dominio " @gmail, @gmx, @yahoo u otros que no son creados por GLS". También debemos sospechar si el remitente del correo nos presiona con amenazas o consecuencias indeseadas, si tiene faltas de ortografías o gramaticales y si, en el caso de contener enlaces, estos no nos dirigen a la web oficial de GLS. La empresa afirma que no intervienen en transacciones de dinero ni son intermediarios en compraventa de productos de segunda mano. "GLS nunca solicitará a los destinatarios por email el pago de ninguna cantidad", aseguran.