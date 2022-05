El emotivo baile de bodas de una enfermera ucraniana que perdió las piernas por la explosión de una mina

En plena guerra en Ucrania, la joven Oksana Balandina perdió ambas piernas debido a la explosión de una mina terrestre en la región de Lugansk. El pasado 27 de marzo, caminaba junto a su pareja, Viktor Vasyliv, hacia su casa cuando se produjo la tragedia.

"Él me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire", recuerda la joven de 23 años. El que ahora es su marido, Vasyliv, caminaba detrás de ella cuando sucedió. "Me rendí desesperado, no sabía qué hacer. Vi que ella no se movía", explica. "Si no fuera por Oksana, no sé qué hubiera pasado. Es tan fuerte. No se desmayó. Fue ella quien coordinó nuestras acciones", añade.

Su historia de superación se ha hecho viral a través de unas imágenes compartidas en redes sociales en las que se puede ver a los jóvenes recién casados bailando en una sala del hospital de Leópolis, ciudad situada en el oeste de Ucrania. El joven levanta a su mujer en brazos para girar en una danza por el centro médico.

La estampa es la muestra de resiliencia y superación que Balandina no ha perdido a pesar de la amputación de sus dos piernas desde casi las caderas y de cuatro dedos de su mano izquierda. "Yo no quería vivir, no quería vivir esa vida, tengo dos hijos. No quería que me vieran así. No quería ser una carga para nadie en mi familia", lamenta.

Ella es enfermera y se encuentra atendida en diferentes hospitales en función de los ataques rusos y de los médicos especialistas que necesita. Sus dos hijos, de siete y cinco años están cuidados por sus abuelos en la región de Poltava, en el centro de Ucrania. “Si Dios me dejó con vida, ese es mi destino”, acepta Balandina de su desgarradora historia.

La pareja espera viajar a Alemania para recibir unas prótesis y la rehabilitación adecuada para Balandina quien dice estar centrada en su recuperación. La joven ve un futuro incierto para su país y asegura estar preocupada ya que “sucederán muchas cosas, da miedo”. Rusia se mantiene negando la evidencia, el país de Putin asegura que sus tropas no matan ni atacan a civiles en lo que denomina “operación especial”.