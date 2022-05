El cambio físico de Wesley Snipes, muy lejos de aquel 'Blade' musculoso

El actor Wesley Snipes fue uno de los intérpretes más populares de la década de los 90 gracias a su papel protagonista en la saga Blade, donde encarnaba a un superhéroe cazavampiros. Sin embargo, lejos queda aquella imagen de tipo duro y musculoso, ya que en su última aparición pública estaba casi irreconocible.

Fue en la alfombra roja de la pasada edición de los Premios Oscar, a finales de marzo, cuando Snipes posó ante los flashes, ataviado con un original traje en color burdeos, cabeza rapada y gafas de sol.

Su aspecto físico llamó entonces la atención más allá de su atuendo, ya que su extrema delgadez ha cambiado por completo las facciones de su rostro, demacrado, hasta el punto de estar irreconocible.

Su reaparición en los Oscar ha supuesto para el actor su vuelta por todo lo alto a Hollywood tras una etapa oscura en la que estuvo a punto de destruir su carrera al pasar tres años en una cárcel federal de Pensilvania por un delito de evasión de impuestos.

Después de volver a la gran pantalla gracias a Eddie Murphy con El príncipe de Zamunda 2, Snipes ha cosechado buenas críticas con la miniserie de Netflix True Story, y entre sus próximos proyectos se encuentra una nueva película, Back on the strip, así como su propio cómic, The Exiled, que cuenta la historia del detective Niles 'Roach' Washington y la persecución de un asesino en serie.