El motivo por el que dos actores de 'La que se avecina' han abandonado la serie

La serie La que se avecina cuenta con uno de los elencos más amplios de la televisión en España. A lo largo de las doce temporadas ya emitidas, han sido muchos los actores que han pasado por esta alocada comunidad de vecinos de Montepinar. Sin embargo, dos de sus rostros más veteranos ya han anunciado que no estarán para la próxima temporada.

Se trata de los actores Víctor Palmero y Vanesa Romero, que han decidido centrarse en otros proyectos profesionales. Palmero, que interpreta a Alba Recio en la serie, explicó por qué ha aparcado, por ahora, La que se avecina.

"Estoy muy feliz por todo lo que he vivido con Alba, pero estoy muy enfocado en proyectos teatrales", aseguró en declaraciones a Fórmula TV.

Por este motivo, el actor no estará en la temporada número 13, "pero quién sabe si más adelante", avanzó, ya que no descarta que "Alba pueda volver, porque he sido muy feliz". No obstante, ha reconocido que como actor necesita evolucionar y "trabajar en otras cosas".

También Vanesa Romero, Raquel en la ficción, confirmaba su ausencia para la próxima temporada: "Esta temporada será así y en la siguiente ya veremos si vuelve Raquel. Son tres temporadas, espero que en algún momento vuelva a aparecer Raquel y vuelva a disfrutar del personaje que tantas cosas bonitas me ha dado", ha asegurado también a Fórmula TV.

En su caso, se han abierto "otros caminos, otras puertas, y a nivel interpretativo, otras historias también", concluye.