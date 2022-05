Tu horóscopo diario: sábado 7 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 7 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El día se presenta bastante favorable para ti, sobre todo en el ámbito familiar, sentimental o simplemente íntimo. No hay duda de que te espera algún acontecimiento, vivencia o noticia muy agradable para estos asuntos, o por alguna razón te embargarán un bienestar y una paz poco habituales.

Tauro

Para ti este día se va a parecer bastante poco a un sábado porque estarás muy ajetreado y con la atención puesta en asuntos de trabajo o relacionados con la economía. En realidad no será un mal día, sino más bien lo contrario, pero vas a atender más a las obligaciones que a recreos y placeres.

Géminis

Te espera una sorpresa muy grande y afortunada en el ámbito sentimental o familiar, una gran alegría que llegará de la mano de la pareja, los hijos o algún otro ser muy querido. Es posible que el día tenga un comienzo ajetreado o algo crispado, pero luego acabará mucho mejor de lo esperado.

Cáncer

Si quieres que hoy todo vaya bien para tí no hagas planes, dejate llevar por la vida, no intentes forzar o dirigir los acontecimientos porque este día amenaza con tener muchas sorpresas o desengaños, pero lo cierto es que el destino te esta haciendo un favor alejándote de lo que no te conviene.

Leo

Hoy todo está bien y el Sol alumbra tu camino y tu destino; sin embargo, tú estarás triste o reflexivo, incluso dando la espalda a la suerte. Por fortuna solo será algo pasajero y puntual, tal vez estés algo cansado o capten tu atención viejas preocupaciones del pasado, pero el viento sopla a tu favor.

Virgo

Hoy tienes muchas cosas que hacer o de las que preocuparte sin importar que día es de la semana, los asuntos de trabajo captan tu atención y solo cuando todo este resulto te sentirás bien o te entregarás un poco al descanso. Va a ser un día positivo y constructivo para ti pero muy ajetreado.

Libra

Mucho me temo que no te espera un día fácil o al menos esa es la sensación que tú vas a tener, las preocupaciones o problemas de la semana aún continuarán presentes o en caso contrario van a surgir nuevas dificultades, además los asuntos familiares también podrían causarte complicaciones.

Escorpio

La paz y el bienestar van a estar contigo este día tanto en el ámbito familiar como los asuntos mundanos. Sentirás que todo camina en la dirección que tú deseas y las dificultades se van resolviendo con relativa facilidad en medio de una atmósfera de cariño y serenidad. Un buen día para viajar.

Sagitario

Una gran voluntad mueve tus acciones, sientes que sabes lo que quieres y nada puede apartarte de tu camino. En general las cosas te van a salir hoy tal como tú deseas, pero debes prestar algo más de atención a las personas que comparten tu vida o podrías tener algunas tensiones familiares.

Capricornio

El destino va a intervenir en tu favor después de haber sufrido una derrota o un desengaño muy dolorosos. El día se iniciará con abatimiento o tristeza, pero luego acontecimientos inesperados van a hacer que la situación cambie y al final termines el día con bastante más alegría que lo empezaste.

Acuario

Este sábado no esperes quedarte en casa entregándote al ocio porque los astros indican que te espera un día lleno de actividad física o intelectual, de trabajo que realizar o problemas que solucionar, incluso quizás tengas algún viaje que hacer, pero lo cierto es que no va a parar ni un momento.

Piscis

Eres un ser lleno de buenos sentimientos e intenciones, pero nunca quieres darte cuenta de que las personas que te rodean no siempre son como tú, por ello hoy te amenaza un desengaño o alguna traición en el amor o la amistad. Ten mucho cuidado si te piden dinero o algún otro favor material.