La Fira del Vehicle Ocasió obri les seues portes amb 2.000 vehicles en oferta i més elèctrics i híbrids

Així, el saló de Fira València ha posat a la venda més de 2.000 cotxes d'ocasió, seminous, gerència o quilòmetre zero procedents de 32 marques oficials i 38 expositors directes, gran part d'ells pertanyents als grans grups de concessionaris de la Comunitat Valenciana.

La cita torna a registrar els números anteriors a la pandèmia amb més de 45.000 metres quadrats de superfície expositiva i descomptes que oscil·len entre els 6.000 i 10.000 euros de mitjana sobre preus de mercat, ha explicat Fira València en un comunicat.

L'Associació Nacional de Venedors de Vehicles (Ganvam) ha organitzat una jornada professional en el marc de la fira en la qual ha donat a conéixer que durant el primer trimestre es van vendre un total de 29.652 unitats d'aquesta antiguitat, enfront de les 14.305 unitats de models nous matriculats en aquest període.

La caiguda de les matriculacions, com a conseqüència de la crisi dels semiconductors i els efectes de la guerra a Ucraïna, està provocant que les vendes de vehicles de més de deu anys dupliquen ja a les de nous a la Comunitat Valenciana.

Aquestes dades "evidencien que empreses, en no tindre cotxes nous, no estan renovant flota i, per tant, deixen de nodrir amb vehicles usats joves al mercat de segona mà", segons ha precisat l'associació en un comunicat.

De fet, les empreses de lloguer van reduir en un 42 per cent les seues vendes de vehicles usats, mentre que les empreses ho van fer en més d'un 22%. Per aquest motiu aquest buit en l'oferta desplomara un 51% les operacions amb usats d'entre 1 i 3 anys en el primer trimestre, llastrant un 5% el conjunt de les vendes d'usats a la Comunitat en el que va d'any; una tendència a la baixa que es mantindrà al llarg de l'exercici, amb una previsió de tancament d'unes 216.300 unitats aproximadament (-1%).

Per la seua banda, les dades de Ganvam evidencien que els principals protagonistes del mercat valencià d'ocasió estan sent els models de més de 15 anys. Les seues operacions -realitzades, sobretot, entre particulars- acumulen un augment del 15% en el que va d'any, concentrant quasi 4 de cada 10 transferències, amb el corresponentimpacte negatiu per a la seguretat vial i la consecució d'objectius orientats a aconseguir la neutralitat climàtica.

Segons dades de la patronal, un vehicle de més de 15 anys emet un 90% més de partícules nocives i un 84% més d'òxid de nitrogen (NOx) que un cotxe que complisca la normativa europea actual Euro VI, per la qual cosa per a "accelerar aquesta transició i fer-la accessible a totes les rendes i perfils socials". En eixe sentit, ha reivindicat que els plans d'incentiu haurien de donar suport tant el vehicle nou com l'usat de fins a cinc anys amb independència de la tecnologia que el propulse.

L'OFERTA ONLINE ES DISPARA

Durant la jornada, coches.net no solament va posar en evidència que la falta de renovació de flotes està reduint en més d'un 13% l'oferta de vehicles d'entre 1 i 3 anys; sinó que, curiosament, l'oferta online d'usats d'entre 6 i 10 anys es dispara quasi un 50% en el que va d'any a la Comunitat.

Aquesta oferta procedeix, en bona mesura, de particulars que decidixen posar el seu vehicle a la venda, sabent que, en un context de falta de producte, li trauran una major rendibilitat. De fet, el preu mitjà del vehicle d'ocasió a la Comunitat es va disparar un 18% en l'últim any, fins a aconseguir els 19.700 euros. Per aquesta raó, no és d'estranyar que les vendes d'usats de fins el 8 anys en la C. Valenciana hagen crescut un 11% en 2022.

D'altra banda, com coincidint amb la invasió de Rússia a Ucraïna, els carburants han aconseguit màxims històrics, la demanda online de vehicles d'ocasió elèctrics es duplica pel que fa a l'any passat. L'interés pels models electrificats a la Comunitat Valenciana ha passat de concentrar un 2,1% a un 4,7% en l'últim any.

No obstant açò, aquest interés xoca amb la realitat de l'oferta. I és que els valencians no estan disposats a pagar més de 20.000 euros per un usat elèctric, la qual cosa explica que, encara que les seues vendes hagen crescut un 58% en el que va d'any, amb prou faenes representen encara el 0,6% del mercat d'ocasió de la Comunitat.